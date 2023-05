Alexandria Loutitt et Laurence St-Germain lauréates du trophée John-Semmerlink

D’avoir mon nom ajouté à la liste de gagnants de ce trophée me remplit de joie, a dit Alexandria Loutitt, championne du monde de saut à ski. Et d’être co-gagnante avec Laurence St-Germain, une athlète extraordinaire que j’admire profondément, c’est un réel honneur.

Médaillée de bronze inespérée aux Jeux olympiques de Pékin dans l’épreuve de saut à ski par équipe, Loutit est devenue championne du monde junior en février, puis a raflé le titre mondial senior au grand tremplin un mois plus tard.

Ça me remplit de joie d’être reconnue non seulement pour mes résultats mais aussi pour ma passion sans relâche , a précisé Loutitt.

En février, Laurence St-Germain est devenue championne du monde en slalom, devant notamment l’Américaine Mikaela Shiffrin.

À sa huitième saison avec l’équipe nationale, St-Germain est devenue la première skieuse canadienne en 60 ans à gagner un titre mondial en slalom.