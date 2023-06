Samuel Cyr, le danseur qui rêve aux Jeux de Paris

Le Montréalais de 28 ans, connu sous le nom de Mass sur le circuit mondial de breaking, revient à peine de Vancouver, où il a remporté la compétition Red Bull BC One Cypher Canada. Un autre triomphe pour celui qui souhaite danser pour le Canada aux Jeux d'été de Paris l'an prochain.

Je n'ai pas vraiment rêvé d'aller aux Jeux olympiques, dans le sens que pour nous, en breaking, ce n'est pas comme en gymnastique où tu commences à faire ce sport à cinq ans et toute ta vie, tu sais que l'objectif pourrait être les JO , a indiqué Cyr en entrevue à Radio-Canada.

« Pour moi, c'est plus de voir jusqu'où je peux pousser mon art et ma version de la danse. Là, il y a un nouveau joueur qui se lance dans notre circuit de compétitions, et c'est les Olympiques. Je me dis allons-y, let's go, pourquoi pas. Mais je ne peux pas dire que je rêvais d'aller aux JO quand j'étais jeune, parce que c'est tout nouveau. »

Depuis deux ans, c'est dans son sous-sol de Hochelaga-Maisonneuve qu'il tente de faire passer le courant entre sa gestuelle, le public et les juges.

Avant, j'étais électricien à temps plein, j'aimais pas full ça. C'était une bonne job payante, mais ça ne venait pas tant me parler , a expliqué Cyr.

Il consacre désormais tout son temps à l'échauffement, aux exercices d'assouplissement et au développement de mouvements signatures inédits pour épater les juges dans le cadre des duels.

Je n'ai pas deux ou trois moves signatures... j'en ai 60 , a indiqué Cyr.

Des armes utiles pour dominer ses adversaires, notamment Phil Wizzard, le meilleur athlète canadien à l'heure actuelle.

Si le Festival Distrix existe depuis 2019, c'est la première fois que les meilleurs danseurs de breaking de la planète profiteront du rendez-vous montréalais pour marquer des points dans leur course vers les Jeux de Paris. L'objectif : être l'un des 32 b-boys et b-girls qui virevolteront à la place de la Concorde à l'été 2024.

Le danseur-athlète, qui s'est fait remarquer dans la populaire téléréalité Revolution, sait que le breaking est sur le point de vivre une autre révolution, celle aux cinq anneaux.

« Ça nous a tous un peu surpris que le breaking se retrouve aux JO. Je me dis que ça peut faire voir mon art et mon sport à plus de gens, que des jeunes vont commencer à en faire aussi et qu'on sera plus de monde à s'amuser. J'espère que le plus de gens possible vont pouvoir s'amuser avec ce sport-là. »