Quatre coéquipiers du champion du monde Remco Evenepoel ont été déclarés positifs au coronavirus et ont imité le meneur de Soudal Quick-Step en se retirant du Tour d'Italie, ont annoncé les dirigeants de l'équipe mercredi.

Le Belge avait remporté le contre-la-montre individuel de dimanche pour récupérer le maillot rose, mais son équipe a annoncé plus tard qu'il souffrait de la COVID-19.

À la suite du contrôle positif du maillot rose Remco Evenepoel dimanche, une nouvelle série de tests a été effectuée sur les coureurs et le personnel restés en Italie. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et Mattia Cattaneo ne peuvent malheureusement pas continuer , a déclaré l'équipe belge dans un communiqué publié avant la tenue de la 11e étape mercredi.

Le médecin de l'équipe, Toon Cruyt, a déclaré qu'après le résultat positif d'Evenepoel, deux autres coureurs ont commencé à se sentir mal lundi, mais que leurs tests antigéniques se sont révélés négatifs.

Par conséquent, un test PCR a été effectué sur les sept coureurs restants, dont les résultats ont montré que les quatre coureurs étaient positifs, a-t-il précisé. Nous continuerons à surveiller et à mettre en œuvre notre protocole de tests sur les trois coureurs et le personnel qui restent à la course.

D'autres cyclistes ont également dû abandonner après avoir contracté la COVID-19, notamment Domenico Pozzovivo et Rigoberto Uran.

Geraint Thomas, qui court pour Ineos Grenadiers, a pris la tête de la course dimanche après l'abandon d'Evenepoel, qui avait été établi favori. Le Gallois a deux secondes d'avance sur Primoz Roglic

L'étape de mercredi est un parcours de 219 kilomètres entre Camaiore et Tortona, avec trois ascensions de niveau inférieur.

Le Giro se termine à Rome le 28 mai.

Pas de Grande Boucle pour Evenepoel

Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent , a indiqué Patrick Lefevere, le directeur de Soudal Quick-Step, à la radio-télévision belge.

C'est un jeune marié et il a vu sa femme seulement une dizaine de jours. Le mieux pour lui est de récupérer, de se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-COVID et refaire un programme , a-t-il ajouté.

Son retrait précoce au Giro avait alimenté les spéculations quant à la possibilité d'avancer à 2023 sa découverte du Tour de France, alors que le plan de son équipe prévoit une première participation en 2024 seulement.

Patrick Lefevere ferme donc la porte à un changement de programme, alors qu'un autre grand objectif, les mondiaux à Glasgow en août, l'attendent.

Concernant une éventuelle participation à la Vuelta, c'est trop tôt pour en parler , a-t-il souligné.

Evenepoel est aussi le vainqueur sortant du Tour d'Espagne qui commencera fin août.

Avec des informations de l'Agence France-Presse