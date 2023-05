Katie Vincent passe de l’ombre à la lumière

La canoéiste canadienne Katie Vincent a profité de la première Coupe du monde de la saison pour envoyer un message à la compétition.

L’ex-championne du monde, médaillée de bronze olympique, vendra chèrement sa peau pour retrouver la compétition pour laquelle elle s’est longtemps battue.

De passage à Szeged, en Hongrie, Vincent a remporté quatre médailles, dont deux d’or comme point d’exclamation, dimanche, au C-1 500 m et au C-1 5000 m. Pour ce qui est des deux seules distances olympiques, elle est montée sur la deuxième marche du podium au C-1 200 m, et sur la troisième, avec sa coéquipière Sloan Mackenzie, au C-2 500 m.

C’était positif de constater que les efforts ont rapporté. La compétition était très relevée parce qu'environ 90 à 95 % des meilleures au monde y étaient , dit-elle.

C’était bien d’obtenir un premier test contre d’aussi bonnes adversaires, parce que nous savons que nous sommes en bonne position en prévision de la qualification olympique, aux Championnats du monde, en août.

En fonction de l’an dernier, nous avons identifié quelles étaient nos faiblesses, et nous avons travaillé fort pour y remédier au cours des huit derniers mois, soit depuis les derniers mondiaux. Le dernier week-end de compétitions en a été la preuve, et ça s’est traduit dans nos résultats et nos performances. Pas seulement au classement, mais aussi dans notre manière de courir et d’approcher la compétition.

Le rôle de Katie Vincent a considérablement évolué depuis son baptême du feu olympique. Généralement derrière Laurence Vincent Lapointe, dans le canoë comme devant les médias, elle est désormais le visage de cette jeune équipe canadienne.

Les deux anciennes coéquipières avaient activement milité pour que les épreuves féminines de canoë soient ajoutées au programme olympique, aux Jeux de Tokyo, en 2020. Cette incongruité historique maintenant corrigée, l’Ontarienne peut désormais se concentrer sur ses performances et sur celles de l’équipe nationale, dont elle est la tête d’affiche et la vétérane, à 27 ans.

Katie Vincent et Laurence Vincent Lapointe Photo : afp via getty images / LUIS ACOSTA

Katie Vincent a quitté le Japon avec le bronze olympique au C-2 500 m, remporté avec Laurence Vincent Lapointe, à la retraite depuis un peu plus d’un an maintenant. En Championnats du monde, Vincent a été titrée au C-1 200 m pour la première fois de sa carrière, à Copenhague, en 2021.

Une précieuse expérience qu’elle compte transmettre à ses trois jeunes coéquipières, Sophia Jensen, Sloan Mackenzie et Julia Lilley Osende, toutes âgées de 21 ans. Un rôle de leader dont elle s’acquitte dans la plus grande modestie.

Laurence était très bonne pour ce genre de chose, et moi, je suis plus discrète, reconnaît-elle en souriant. Je comprends mon rôle maintenant qu’elle est partie, et l’on m’identifie davantage comme le visage de cette équipe.

Je préfère montrer l’exemple, faire preuve de professionnalisme et paver la voie en ce sens-là. Notre sport demeure très individuel, nous avons donc toutes nos manières de faire, et nous devons avoir confiance en nos entraînements et en nos entraîneurs et prêcher par l’exemple.

Le nouveau duo qu’elle forme avec Sloan Mackenzie gagne en maturité après une première année d’union où tout était à faire. Même l’ordre dans le bateau a été revu, deux fois plutôt qu’une. Des changements importants lors de cette première année d’existence, qui concorde avec l’arrivée de nouveaux entraîneurs. Autant de changements que de liens de confiance à bâtir pour s’assurer une transition rapide et réussie pour les Jeux olympiques de Paris.

C’est une relation difficile que de compétitionner avec quelqu’un à ce niveau , avoue celle qui a toujours occupé ce rôle de second derrière la grande championne qu’a été Laurence Vincent Lapointe.

Vous devez avoir beaucoup de respect l’une envers l’autre pour avoir les conversations franches qui s’imposent, mais aussi pour pouvoir garder de bons souvenirs et obtenir de bons résultats, et je pense que Sloan a pris cette tâche au sérieux.

Comme on le sait, j’ai participé aux derniers Jeux olympiques avec Laurence et je suis passée à travers plusieurs situations, des hauts et des bas. Donc, j’essaie de faire bon usage de cette expérience dans cette nouvelle relation, sachant que Sloan est si jeune. Je veux qu’elle se sente incluse, et non pas lui faire de l’ombre.

Si l'on pense aux patineurs artistiques, par exemple, ça peut être compliqué de trouver le bon équilibre. Je trouve qu’on y parvient. Nous avons les conversations que nous devons avoir, et j’y accorde beaucoup d’importance parce que c’est une chose importante lorsqu’on souhaite connaître du succès au plus haut niveau sur la scène internationale.

Les prochains mois seront déterminants pour les canoéistes puisqu’en août prochain, les premiers billets olympiques seront remis dans le cadre des mondiaux, à Duisbourg, en Allemagne. Une place parmi les cinq premières au C-1 200 m et une parmi les huit premiers duos au C-2 500 m confirmeraient une présence canadienne à ces épreuves. Katie Vincent ne cache pas ses ambitions de reconquérir un titre mondial avant la fin de la saison, et son expérience sera un atout, dit-elle, pour y parvenir.

Avoir participé aux Jeux olympiques et avoir bataillé pour des médailles aux Championnats du monde, ça rend le processus actuel un peu plus simple pour ce qui est du stress et de la pression qui vient avec le fait de devoir se qualifier pour les Olympiques et de tenter d’y remporter des médailles, explique Vincent. J’ai l’impression que mon expérience sera l'une de mes forces pour la prochaine année, et ce le sera aussi pour notre équipe. Et j’espère que nous saurons en profiter.

Le but, pour les mondiaux en Allemagne, est d’être au départ de ces courses et de les remporter, sinon d’être sur le podium. J’ai raté le podium des deux distances olympiques lors des derniers Championnats du monde (5e au C-1 200 m et 6e au C-2 500 m), à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Nous avons de plus grandes ambitions que cela. Nous devrons bâtir le meilleur horaire possible en prévision des Championnats du monde. Le but est d’en repartir avec les titres mondiaux des distances olympiques, et peut-être quelques-uns de plus , conclut-elle en riant.

L’équipe fera l’impasse sur la prochaine Coupe du monde à Poznan, en Pologne, à la fin mai, pour se préparer pour les essais nationaux, qui se dérouleront fin juin au bassin olympique du parc Jean-Drapeau à Montréal.

L’événement servira de sélection pour les Championnats du monde.