Qui suis-je? Depuis la nuit des temps, un grand nombre de poètes et de philosophes ont tenté de répondre à cette question fondamentale. Même les dirigeants de Hockey Québec n’y échappent pas, si on en juge par un récent rapport commandé par la fédération sur la qualité de sa gouvernance.

Il y a une douzaine de jours, on célébrait le premier anniversaire du dépôt du rapport sur l’avenir du hockey québécois. Ce rapport avait été commandé à l’automne 2021, dans un cadre préélectoral, par le premier ministre François Legault.

Ce document, préparé par une quinzaine de personnalités du monde du hockey, comportait pas moins de 60 recommandations et plus de 180 pistes d’action. Or, les dirigeants de Hockey Québec ont décidé de prioriser l’une de ces recommandations, soit la refonte de la gouvernance de la fédération.

Pourquoi? Parce que la structure de Hockey Québec est si complexe et floue qu’il n’est pas possible de la gérer efficacement.

***

Je suis arrivé en poste en novembre 2021 et, dès le printemps 2022, je m’étais déjà fait une tête en ce qui a trait aux opérations de la fédération. J’ai alors présenté mes constats au conseil d’administration , explique Jocelyn Thibault.

Je ne suis pas expert en matière de gouvernance. Mais je fais des affaires et je sais comment fonctionne une entreprise. Je connais les bonnes pratiques. Et pour moi, en affaires comme dans le monde du hockey, une organisation ne peut bien fonctionner que lorsqu’elle repose sur une structure solide qui est bien alignée du sommet à la base. C’est très important à mes yeux.

Embauché au terme d’une exhaustive recherche de candidats, Thibault a hérité du lourd et urgent mandat de moderniser la fédération et le hockey québécois. Or, le nouveau directeur général dit s’être vite rendu compte que n’importe quelle réforme allait être difficilement réalisable parce que le rôle et les pouvoirs de Hockey Québec ne sont pas clairs.

Hockey Québec est chapeauté par un conseil d’administration. Son siège social se trouve à Montréal et une vingtaine d’employés y travaillent. Ensuite, dans chacune des 14 régions administratives de la fédération, on retrouve des bras (Hockey Laurentides-Lanaudière, Hockey Richelieu ou Hockey Montréal, à titre d’exemples) qui ont leur propre conseil élu et qui contrôlent ce qui se fait sur leur territoire.

Les associations de hockey mineur (AHM) sont nos détaillants. Ce sont elles qui livrent les services auxquels s’attendent les parents, les joueurs et les joueuses, mais nous n’avons à peu près pas de liens avec elles. Les liens avec les AHM se font par l’entremise des régions. Il faut s’aligner. Il faut recadrer cela , estime Jocelyn Thibault.

***

C’est à partir de tels constats que des questions existentielles comme « qui est Hockey Québec? » et « quels sont ses pouvoirs et son rôle? » surgissent inévitablement.

Après avoir pris connaissance des observations de son directeur général, le conseil d’administration de Hockey Québec a décidé, l’an dernier, de confier à la firme BNP Performance Philantropique le mandat d’effectuer une revue complète du mode de gouvernance du hockey québécois.

Les médias n’ont pas eu accès au rapport complet de la firme. On leur a plutôt remis un sommaire exécutif de 22 pages rédigé dans le langage le plus beige et neutre possible. Malgré cela, les constats apparaissent clairement : les opérateurs de Hockey Québec sont handicapés par une structure politique lourde et dépassée.

Même si BNP l’a écrit avec doigté, on comprend que les relations entre la maison mère et les régions ne sont pas suffisamment collaboratives et que les présidents régionaux exercent un rapport de force, au lieu de servir de courroie de transmission auprès des associations de hockey mineur.

Les auteurs du rapport vont jusqu’à conseiller à Hockey Québec d’embaucher des employés spécialement affectés aux régions, afin d’avoir des antennes présentes sur le terrain, qui se rapporteraient directement à la gestion des opérations .

BNP recommande, par ailleurs, que la durée des mandats des administrateurs (provinciaux et régionaux) soit limitée, que les conseils d’administration soient composés d’un fort pourcentage de membres indépendants et qu’ils soient plus diversifiés.

Cela a souvent été souligné dans cette chronique. Au fil des ans, le conseil d’administration de Hockey Québec est devenu une sorte de sénat où les sièges servaient à récompenser d’anciens présidents de régions. Résultat : on retrouve autour de la table des gens qui ont tous vécu des expériences semblables, qui pensent tous à peu près de la même façon et qui peinent à innover.

Imaginez un peu le cafouillis et la résistance au changement si ce mode de fonctionnement prévaut aussi dans les 14 régions administratives!

Cette phrase très diplomate du sommaire de BNP capte donc l’attention : Il se pourrait que le mode électoral actuel (au sein du conseil d’administration) contribue à créer une culture de pensée unique de "redevance morale obligé" , écrit-on.

La firme BNP ne recommande pas l’abolition de structures ou de conseils d’administration à l’heure actuelle .

Nous recommandons cependant un sérieux examen de remise en question, de rôle et de recadrage, au besoin, des pouvoirs. Nous invitons Hockey Québec et toutes ses instances à œuvrer de manière concertée pour rapprocher les clubs de la fédération , ajoute-t-on.

***

Il y a un an, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de Hockey Québec, Jocelyn Thibault avait annoncé aux délégués des régions que la fédération allait amorcer un virage axé sur la satisfaction de la clientèle. Dans la salle, on avait même diffusé des extraits d’une entrevue du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, expliquant que cette entreprise se concentre avec obsession sur ses clients plutôt que sur ses concurrents.

Or, si Hockey Québec veut se rapprocher de ses membres et être à leur écoute, il doit pouvoir communiquer directement avec eux et avoir le pouvoir d’intervenir auprès d’eux. Loin des yeux, loin du cœur, dit l’adage.

En mai 2022, malgré le dépôt récent du rapport sur l’avenir du hockey, Thibault avait clairement expliqué que Hockey Québec allait prendre le temps de réfléchir avant de se lancer dans quelque réforme que ce soit. Toute réorganisation ou réforme, avait-il prévenu, devait se faire de manière ordonnée et réfléchie.

Pouvons-nous prendre les prochains mois et la prochaine année pour nous asseoir en famille et réfléchir à comment on pourrait révolutionner notre domaine et devenir une fédération de référence? Sommes-nous capables, ensemble, de réfléchir pour savoir comment on peut être différents et meilleurs dans 10 ans et dans 15 ans? avait-il demandé.

Par les temps qui courent, on comprend que cette modernisation de la gouvernance de la fédération constitue le premier domino qui devrait, par la suite, entraîner la modernisation de tout le reste.

Comme gestionnaire, c’est très insécurisant et désagréable de se faire blâmer pour plein de choses, alors que ce n’est pas toi qui t’en occupes. Ça ne me dérange pas de m’en occuper et d’en être imputable et responsable. Mais on va se donner une structure d’imputabilité […] C’est fondamental que les responsabilités soient clarifiées , plaide Jocelyn Thibault.

L’esprit du rapport n’est pas d’amoindrir les représentations régionales, car on ne peut appliquer en Gaspésie ce qui se fait à Montréal. Mais il faut trouver un équilibre. Il faut donner de l’espace aux régions administratives pour qu’elles puissent s’épanouir tout en maintenant un lien fort avec la fédération provinciale , indique-t-il.

***

À la mi-juin, les acteurs du hockey québécois se réuniront en assemblée générale à Mont-Saint-Anne.

Ils débattront de changements aux règlements généraux. Ils parleront de reddition de compte. Ils réviseront la durée des mandats de leurs administrateurs régionaux et provinciaux et adopteront des résolutions visant à ouvrir les portes de leurs conseils d’administration à des gens provenant de l’extérieur du monde du hockey. Ils tenteront de clarifier, une fois pour toutes, les rôles et responsabilités de chacun.

Souhaitons-leur bonne chance.

Après cela, on pourra commencer à s’attaquer à la modernisation du hockey.