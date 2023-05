Le projet d’aréna des Coyotes rejeté par référendum

Le référendum invitait les les résidents de Tempe, en banlieue de Phoenix, a se prononcer sur le plan de 2,3 milliards de dollars, qui proposait un projet de développement incluant un nouvel amphithéâtre pour l’équipe, qui est toujours à la recherche d’un domicile permanent.

En fin de soirée mardi, les trois propositions qui balisaient le projet ont toutes été rejetés dans une proportion de 56 à 57 %. Les résultats doivent encore être officialisés par le comté de Maricopa, où est située Tempe. Près du tiers des électeurs admissibles ont exprimé leur droit de vote.

Le résultat de ce référendum laisse planer le doute sur le futur des Coyotes dans la LNH.

Dans un bref communiqué, la LNH s’est dite terriblement déçue de la tournure du vote. Avec les Coyotes, nous allons évaluer les options possibles pour la suite des évènements , est-il mentionné.

Le président des Coyotes, Xavier A. Gutierrez, s'est aussi dit très déçu . C’était la meilleure proposition d’aréna dans l’histoire de l’Arizona , a-t-il partagé par voie de communiqué.

« L'avenir de notre franchise sera évalué par nos propriétaires et la Ligue nationale de hockey au cours des prochaines semaines. » — Une citation de Le président des Coyotes, Xavier A. Gutierrez

Les Coyotes avaient soumis une offre pour acheter un terrain à Tempe et le conseil municipal avait voté pour commencer à étudier la création d’un quartier de divertissement. Le conseil a ensuite décidé en novembre de soumettre la question aux citoyens, qui ont exprimé leur choix mardi.

Cette saison, les Coyotes de l'Arizona ont disputé leurs matchs à domicile au petit Mullett Arena, un aréna de 4600 places situé sur le campus de l'Université de l'Arizona, une solution dite temporaire par le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

Un projet contesté

Le projet de développement de 46 acres incluait un amphithéâtre neuf de 16 000 places, 1900 unités résidentielles de luxe, une salle de spectacle pouvant accueillir 3000 personnes, un centre d'achat haut de gamme, des restaurants, un centre de paris sportifs et des hôtels.

Les opposants au projet citaient les conditions nécessaires à la mise en place du projet, dont des allègements fiscaux à hauteur de 700 millions $US, en plus d'investissements avoisinant les 200 millions $US pour les infrastructures de ce nouveau quartier (égouts, routes, etc.). Le manque d'habitations à loyer modique et la présence d'un centre de paris sportifs à proximité de l'Université de l'Arizona avaient également soulevé de nombreuses critiques.

La Ville de Phoenix et l’aéroport international Sky Harbor avaient aussi exprimé des inquiétudes au sujet de l'emplacement des habitations de ce projet. Elles étaient prévues dans le bruyant secteur du couloir aérien de l’aéroport.

Une saga qui n'en finit plus

Si l’aréna était construit, les Coyotes pouvaient enfin s’installer quelque part de manière permanente, après avoir joué dans trois amphithéâtres depuis leur arrivée en Arizona.

L’équipe a partagé un aréna du centre-ville avec les Suns, de la NBA, après avoir quitté Winnipeg en 1996, puis a déménagé au Gila River Arena, à Glendale, en 2003. Les Coyotes ont toutefois vécu un passage tumultueux dans cette banlieue de Phoenix.

Le propriétaire à l’époque, Jerry Moyes, a mené l'équipe à la faillite en 2009, et le millionnaire canadien Jim Balsillie a déposé une offre pour acheter la franchise dans l’intention de la déménager à Hamilton, en Ontario. La Ligue nationale, qui souhaitait plutôt garder l’équipe aux États-Unis, a déposé une contre-offre et un tribunal a statué qu'une vente à Balsillie contreviendrait aux règles du circuit.

La LNH a géré les Coyotes pendant trois saisons, et les contraintes financières imposées pendant cette période ont entraîné une séquence de sept ans sans accéder aux séries éliminatoires.

Un nouveau groupe de propriétaires a suscité de nouveaux espoirs en 2013, mais la tourmente a refait surface en 2015. La Ville de Glendale avait alors renoncé à un bail à long terme de plusieurs millions de dollars. Les Coyotes ont ensuite loué le Gila River Arena sur une base annuelle jusqu’à ce que la Municipalité annonce qu’elle mettait un terme à l'entente après la saison 2021-2022.

L’équipe a alors trouvé une solution temporaire en partageant l'Arizona State Mullett Arena pour trois saisons. L’édifice peut contenir 5000 spectateurs et est, de loin, le plus petit amphithéâtre de la LNH.