Jonathan David finaliste au titre de joueur de l’année en Ligue 1

Le joueur de Lille est en bonne compagnie, face à Lionel Messi et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, et Loïs Openda et Seko Fofana du Racing Club de Lens.

Le lauréat sera connu le 28 mai lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. L'UNFP est l'équivalent français de la Professional Footballers' Association en Angleterre et au Pays de Galles.

David est présentement le troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, derrière les 26 de Mbappé et les 22 de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette.

Sur le plan international, le jeune homme de 23 ans originaire d'Ottawa a inscrit 24 buts en 40 sélections avec le Canada.