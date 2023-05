La petite voix qui guide Chinonso Offor

Quand l’attaquant, titularisé à répétition après une blessure à Romell Quioto, a connu certains ratés devant le filet, son entraîneur adjoint n’a pas hésité à le défendre publiquement. Oui, Offor devait s’améliorer, mais c’était un travailleur , un joueur qui écoute bien .

Comme un habitant de Saint-Lambert, Offor n’a pas forcément choisi d’écouter. L’écho est constant, c’est un son qui se répète en boucle.

Quand j’ai marqué, Eddie est venu me voir après le match, a raconté Offor en point de presse, mardi. “Je te l’avais dit! Premier poteau, toujours le premier poteau!”

Le match en question est celui de mardi dernier, à Toronto. L’action se déploie sur le côté gauche montréalais. Mathieu Choinière s’offre en solution dans le dos de Richie Laryea, et dès que Lassi Lappalainen remet le ballon à Choinière, Offor amorce sa course derrière Aimé Mabika.

Du propre aveu d’Offor, les mots de Sebrango lui résonnaient dans les oreilles. Le but est toujours au premier poteau. Et les mots sont devenus une prophétie. Centre, tête, 2-0.

Sur l’ensemble de la saison, le no 9 montréalais demeure un brin en manque de réussite : selon le modèle de buts attendus d’American Soccer Analysis, en fonction des occasions qui lui sont venues, Offor devrait probablement avoir marqué un but de plus, grosso modo, que ses deux réussites en MLS.

Cela dit, avec deux buts au cours de cette semaine magique contre Toronto, le grand Nigérian a au moins signalé ses intentions de combler ce retard – avec l’aide d’un des attaquants légendaires du club, celui qui, il y a 15 ans, trouvait le moyen d’aider Montréal à gagner des trophées même quand il jouait pour Vancouver.

Il essaie de me transmettre certaines choses qu’il faisait bien quand il était joueur – tout en l’adaptant à qui je suis déjà, a souligné Offor. Ça m’aide, parce que dans la surface, j’essaie de ne pas rester statique. Quand le ballon est hors de la surface et que quelqu’un veut donner un centre, sa voix me vient en tête. “Ne sois pas statique! Bouge!” Ça m’aide beaucoup.

L'entraîneur adjoint du CF Montréal Eduardo Sebrango (à gauche) se consacre principalement aux attaquants, dont Chinonso Offor. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Cette voix, encore, qui crie au mois de mai. Sebrango insiste auprès d’Offor, qu’on peut parfois apercevoir au Centre Nutrilait en train de s’adonner à des exercices supplémentaires avec son entraîneur adjoint.

L’attaquant est certes récompensé pour son travail lorsqu’il fait trembler les filets, mais le contexte ne lui nuit pas non plus. Quioto est de retour. Lappalainen a pris du mieux après plusieurs semaines d’absence. Les défenseurs adverses n’ont pas qu’Offor à surveiller, ce qui lui offre la possibilité de faire ces appels en profondeur qu’on n’associe pas nécessairement à son jeu, expliquait mardi l’attaquant format géant qu’on a surtout vu se lancer dans les duels aériens de manière presque téméraire.

Ne réduisons tout de même pas ses récents exploits à un simple concours de circonstances : Offor s’efforce bien de mettre en pratique les leçons qu’on lui inculque.

D’abord et avant tout, c’est le travail de Chino : il est constant et il travaille aussi beaucoup sans le ballon, a souligné l’entraîneur-chef Hernán Losada. J’ai un personnel d’entraîneurs exceptionnel qui aide beaucoup les joueurs, qui donne des conseils. Eddie, avec son expérience, donne beaucoup de conseils aux attaquants. C’est la même chose avec Laurent [Ciman] et les défenseurs, Sebastián [Setti] avec les milieux défensifs… Honnêtement, nous formons un très bon groupe avec beaucoup d’expérience. On a déjà vu la progression de Chino dans les dernières semaines, et on continue à travailler, parce qu’il y a encore des choses à améliorer.

La première touche, le jeu dos au but, le positionnement et le dynamisme dans la surface de réparation sont autant d’aspects que Sebrango et Offor ont ciblé pour rendre le jeu de ce dernier le plus complet possible, parce qu’un attaquant ne fait pas que marquer, après tout.

D’ailleurs, le meilleur match qu’Offor a disputé avec Montréal sans inscrire de but est probablement la victoire de 2-0 à Kansas City, le 30 avril dernier. Mercredi, le Bleu-blanc-noir s’en va affronter le FC Cincinnati, la meilleure équipe à domicile dans toute la MLS. Les messages vont peut-être varier, mais la voix d’Eddie Sebrango n’a pas fini de retentir dans la tête de Chinonso Offor.