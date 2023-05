Qui sont les aspirants acheteurs des Sénateurs d’Ottawa?

Cet échéancier étant derrière nous, quatre noms continuent d’alimenter les conversations. Quel est le profil de ces derniers prétendants? Voici quelques pistes de réponse.

Steve Apostolopoulos

Son nom a généré beaucoup d’attention récemment en raison de l'intérêt de son groupe pour les Commanders de Washington dans la NFL.

Bien que leur offre de 6 milliards de dollars ne semble pas avoir été retenue, l’homme d'affaires canadien a été sollicité pour des entrevues à la télé américaine, où il racontait ses derniers jours à CBS la genèse de la fortune familiale. Son père Andreas, fraîchement immigré de Grèce, travaillait à faire le ménage dans les tours de bureaux quand l’idée lui serait venue de lancer une entreprise de sacs poubelle. La compagnie aurait transité vers le développement immobilier, pour finalement abandonner le domaine sanitaire.

Aujourd'hui, leur entreprise familiale Triple Properties, dont Steve est copropriétaire avec ses frères Jim et Peter, compte notamment dans son portfolio plusieurs tours de bureaux dans la région de Détroit, un studio de cinéma et complexe de casino à Pickering, près de Toronto. Steve Apostolopoulos dirige également un fonds d’investissement du nom de Six Ventures Inc.

Michael Andlauer

Si vous vous intéressez à la jonction entre le hockey et le mode des affaires, c’est normal que ce nom sonne une cloche.

Andlauer fait partie du groupe de Geoff Molson, et qui est propriétaire des Canadiens de Montréal. Andlauer est également propriétaire des Bulldogs de Hamilton, maintenant une équipe de la Ligue junior de l’Ontario, et il l'était aussi du temps où l’équipe évoluait dans la Ligue américaine et servait de club-école aux Canadiens.

D’ailleurs, selon sa biographie du site de la Ligue américaine, Andlauer est né en France et a grandi à Montréal. Il a fait des études en affaires à l’Université York à Toronto avant de lancer une entreprise spécialisée dans le transport à des fins médicales.

Il est aujourd’hui à la tête du Andlauer Healthcare Group qui chapeaute plusieurs entreprises dans le domaine de la logistique dans le monde médical. Il est également actif dans le milieu de la finance via Bulldog Capital Partners, un fonds qu’il a fondé à Toronto. Tout semble indiquer que s’il devait remporter l’enchère, il serait obligé de vendre sa participation dans le groupe de Geoff Molson.

Le rappeur américain Snoop Dogg Photo : Wikimedia Commons / ceedub13

Vedettariat

Les frères Jeffrey et Michael Kimel

Aucun lien de parenté avec Jimmy dont le nom de famille s’écrit avec deux m, les deux hommes d'affaires de la région de Toronto comptent dans leur groupe le chanteur Abel Tesfaye, dit The Weeknd.

Les frères Kimel sont tous les deux impliqués dans le développement immobilier via la société Harlo Group dont Jeffrey est le président. Michael est le cofondateur de l’entreprise et il a également mis sur pied Harlo Entertainment qui fait dans le domaine de l'hospitalité, avec plusieurs restaurants et hôtels au nombre de ses opérations.

Une autre de ses entreprises, OverActive Media, est propriétaire de trois équipes de sport électronique. Il était du comité de direction des Penguins de Pittsburgh quand le groupe de Mario Lemieux a vendu l’équipe à Fenway Sports Group en 2021.

Neko Sparks et Snoop Dogg

C’est ce producteur californien qui a recruté Snoop Dogg au sein de son groupe. Un survol du site IMDB, qui recense tout ce qui se fait dans le milieu du cinéma et de la télévision, permet de constater que les œuvres auxquelles le nom de Sparks est attaché ne sont pas très connues.

Le dernier film pour lequel il a agi à titre de producteur, Freedom’s Path, un drame historique qui se déroule à l’époque de la guerre civile américaine, a été plutôt bien reçu par la critique et se voulait socialement engagé.

C’est d’ailleurs une valeur importante pour le groupe d'investisseurs qui réitérait récemment vouloir faire une place aux Premières Nations du Canada autour de leur table, et être composé à 75% de gens issus de la diversité.

Sparks est également le dirigeant de Pixel Lime, une firme qui offre différents services en lien avec l’intelligence artificielle et le divertissement immersif.

S’ils devaient remporter la mise, la LNH accueillerait ses premiers propriétaires afrodescendants.