Les pluies torrentielles sèment le doute sur le GP d’Émilie-Romagne

Des inondations et la montée d'une rivière à proximité du circuit suscitent des inquiétudes quant au déroulement du Grand Prix de formule 1 d'Émilie-Romagne ce week-end.

Après des pluies torrentielles, l'aire de stationnement et d'autres zones du circuit Enzo et Dino Ferrari sont inondées et la salle de presse a été évacuée, a rapporté mardi la Gazzetta dello Sport.

D'autres précipitations sont prévues pour le reste de la semaine. Les essais libres doivent commencer vendredi, avec les qualifications, samedi et la course, dimanche.

Les équipes avaient déjà commencé à installer leurs garages.

La rivière Santerno coule juste à côté du circuit.

Un porte-parole du circuit n'a pas répondu à une demande de commentaires de l'Associated Press.