Derrière ce slogan « Pas le meilleur du tennis féminin. Le meilleur du tennis. Point. », on sent la marque de la nouvelle directrice du tournoi de Montréal, Valérie Tétreault.

L'ancienne joueuse professionnelle a fait de l'équité et de l'égalité des genres ses chevaux de bataille.

On parle de plus en plus à Tennis Canada d'arriver à l'équité des genres, explique-t-elle à Radio-Canada. De l'égalité aussi. Ce n'est pas un message qui date d'hier. Billie Jean King est la grande porteuse de ce message. Mais on réalise qu'en 2023, il y a encore du chemin à faire.

Selon Valérie Tétreault, le slogan reflète la qualité actuelle du tennis féminin.

Quand je regarde le tennis offert depuis le début de l'année, on est à un niveau jamais atteint, on a des matchs très, très serrés. Les meilleures joueuses au monde se rendent très, très loin dans les tournois, constate l'ancienne joueuse professionnelle (112e au monde en 2010). C'est l'année parfaite selon moi pour une telle campagne.

La preuve par A + B : la no 2 au classement WTA, la Bélarusse Aryna Sabalenka, n'a-t-elle pas vaincu en finale du tournoi WTA 1000 de Madrid la Polonaise Iga Swiatek, no 1 au monde? C'était le 6 mai, en trois manches. À trois semaines des Internationaux de France (Roland-Garros). De très bon augure... pourvu que Swiatek soit en forme. Elle s'est retirée du tournoi de Rome,gênée par une blessure.

Deux semaines auparavant, le 23 avril, elles s'étaient déjà affrontées en finale du tournoi WTA 500 en salle de Stuttgart en Allemagne, et Swiatek l'avait emporté.

Le terreau est fertile à Montréal pour faire passer ce message, car le tournoi a toujours été populaire auprès des amateurs.

Les joueuses jouent leur match de premier tour devant des gradins bondés, et ça, c'est très rare ailleurs, fait remarquer Valérie Tétreault. Le tournoi de Montréal est un peu spécial à ce niveau-là. L'assistance demeure très importante d'année en année, que ce soit l'ATP ou la WTA qui débarque en ville.

Le court central des installations de Montréal Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

On voulait faire passer dans notre slogan ce message fort, précise-t-elle. On ne veut plus que les gens aient le réflexe de nous appeler pour demander si ce sont les femmes ou les hommes qui jouent cette année à Montréal.

Le lancement en mars du programme Jeu. Set. Équité. avait donné le ton de l'orientation que veut donner Valérie Tétreault à sa mission comme directrice du tournoi montréalais.

Le programme Jeu. Set. Équité. se veut un engagement envers l'équité des genres, et c'est à force de parler de notre stratégie, de nos priorités, de ce pilier qui prend de plus en plus de place au sein de Tennis Canada, qu'est l'idée de cette campagne, explique la directrice du tournoi. On a eu la chance de la présenter à l'interne, et je peux vous dire que ça a fait l'unanimité de par la force du message.

Tout le monde dans l'équipe, autant les femmes que les hommes, croit en cette organisation qui fait la promotion du sport au féminin, précise-t-elle. C'est un sujet d'actualité, et si le tennis n'est pas capable de le porter, on ira nulle part.

Évidemment, il n'est pas garanti que les meilleures joueuses au monde participent au tournoi montréalais. C'est encore une bataille à livrer pour atteindre l'équité et l'égalité des genres.

Les joueurs ont l'obligation de jouer les 9 tournois ATP 1000 (dont Montréal et Toronto) alors que dans les 9 tournois WTA 1000, il y a deux catégories: il y en a quatre qui offrent les mêmes bourses et le même nombre de points que du côté ATP et les joueuses doivent y participer.

Le tournoi canadien n'a pas encore ce statut-là. On fait partie des cinq autres. Les structures de l'ATP et de la WTA sont assez différentes, et c'est complexe, admet Valérie Tétreault. Le tournoi canadien féminin n'est pas assuré d'avoir les meilleures joueuses, et ne donne pas le même nombre de points que le tournoi masculin.

« En termes de revenus créés par les circuits, en ce moment, notre tournoi féminin rapporte 10 fois moins que notre tournoi masculin, et c'est en raison des ententes commerciales surtout pour les droits de diffusion. » — Une citation de Valérie Tétreault, directrice du tournoi de Montréal de l'Omnium Banque nationale

Comme tout est une question de perception, l'objectif d'atteindre l'équité des genres doit passer par la parité des bourses. En 2022, le gagnant de l'Omnium Banque nationale a reçu un chèque de 915 295 $, la gagnante a reçu moins de la moitié, soit 439 700 $, selon le site perfect-tennis.com.

L'objectif est toujours de l'atteindre en 2027.

Ça fait partie de nos ambitions. On a un plan pour les prochaines années, et plus tôt que tard, affirme Valérie Tétreault. Mais l'écart est tellement grand qu'il nous faut une stratégie claire et réaliste pour pouvoir y arriver. On est bien conscient que si on dit qu'on veut l'équité des genres, il faut que les bottines suivent les babines. Si on y arrive, ce sera une grande source de fierté pour moi.

Valérie Tétreault, directrice du tournoi Omnium Banque Nationale de Montréal Photo : Société Radio-Canada

Il faut savoir que les deux circuits imposent des minima à verser aux athlètes en fonction de l'importance du tournoi, et les organisateurs comblent avec leurs partenaires.

La WTA a fait un pas dans la bonne direction ce printemps en séparant la gouvernance sportive qu'elle va gérer et la gestion commerciale dont le fonds CVC va maintenant s'occuper dans le but d'aller chercher beaucoup plus de revenus.

Le fonds CVC est déjà présent dans plusieurs sports dont le soccer, le rugby et le cricket. Selon le New York Times, le fonds investira 150 millions de dollars américains (207 M$ CA) dans son partenariat avec la WTA.

Denis Shapovalov avait salué ce partenariat expliquant qu'il était tout à fait pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans une entrevue à The Players' Tribune.

Question de choix

Si la WTA atteint ses objectifs, Tennis Canada en tirera profit, non seulement pour l'Omnium Banque nationale, mais aussi pour le développement du tennis à travers le pays.

On espère que la valeur de notre tournoi continue de monter pour être capable d'aller checher un petit plus de sous pour pouvoir offrir de plus grandes bourses aux joueuses, mais aussi, et c'est la mission du tournoi, de créer des revenus pour assurer le développement du tennis au Canada , rappelle Valérie Tétreault.

Et on ne veut pas arriver à se dire qu'on n'est plus capable de financer le développement du tennis au Canada à l'année parce qu'on a décidé de verser tout cet argent-là aux bourses pour les joueuses qui viennent d'ailleurs.

Valérie Tétreault insiste sur le fait que Tennis Canada ne doit pas perdre de vue sa mission, et doit continuer à travailler avec la WTA et le fonds CVC qui cherchent à générer beaucoup plus de revenus pour le tennis féminin.

Ça va faire toute la différence dans une avenir pas très, très lointain , assure la directrice du tournoi montréalais.

Le volet féminin de l'Omnium Banque nationale 2023 se déroulera sur les terrains du stade IGA du 4 au 13 août.