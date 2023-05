Protections additionnelles obligatoires pour les joueurs de ligne dans la LCF

La Ligue canadienne de football (LCF), en concertation avec son comité médical, mettra en place de nombreuses mesures de santé et de sécurité cette saison, dont le port obligatoire de couvre-casques Guardian pour les joueurs de ligne à l'entraînement et à toutes les séances avec contacts.

Dans un communiqué de presse publié mardi matin, les dirigeants de la ligue ont précisé qu'ils imposeront cette nouvelle pièce d'équipement en 2023 aux joueurs de ligne offensive et défensive, aux demis offensifs et aux secondeurs.

Les joueurs occupant d'autres positions pourront choisir de porter le couvre-casque, mais ne seront pas obligés de le faire. Le couvre-casque Guardian est une coque rembourrée qui est fixée à l'extérieur du casque.

Selon la LCF, les recherches ont montré que lorsqu'il est porté par un joueur, il réduit la force de l'impact d'au moins 10 %. Ce pourcentage grimpe à au moins 20 % lorsque les deux joueurs le portent.

Nos joueurs sont les plus grands ambassadeurs de notre sport, tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci , a souligné le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

« Nous devons continuer d'adopter de nouveaux équipements, de nouvelles technologies et de meilleures pratiques pour nous assurer qu'ils sont physiquement et émotionnellement capables d'avoir une longue et fructueuse carrière. » — Une citation de Randy Ambrosie, commissaire de la LCF

Alors que nos joueurs se développent grâce à une meilleure alimentation, à de meilleurs régimes d'entraînement et à une compréhension plus claire du corps humain, notre football évolue lui aussi. En tant que ligue, nous devons suivre cette évolution et oeuvrer avec nos joueurs pour créer un environnement passionnant et compétitif, mais aussi sécuritaire , a-t-il ajouté.

Des tentes d'isolement

Par ailleurs, à compter de cette saison, les clubs disposeront de tentes pliantes près de leur banc afin de procéder à des évaluations ou à des examens médicaux. Les tentes créent un environnement sans distraction pour garantir que les examens sont effectués de manière approfondie, tout en garantissant l'intimité des joueurs.

Les tentes seront visibles près des bancs de chaque club à tous les matchs, mais elles ne seront déployées qu'en cas de besoin.

Aussi, la LCF a apporté des changements aux réunions médicales d'avant-match. En plus des membres du personnel médical, ces rencontres incluront des représentants des principales parties prenantes, notamment, sans se limiter à ceux-ci, les membres du personnel de la sécurité, ceux des opérations de stade et ceux de la présentation des matchs.

En cas d'urgence médicale, les membres du personnel médical et ceux des principales parties prenantes seront ainsi bien coordonnés pour accélérer l'administration des soins aux personnes touchées, a expliqué la LCF.

L'incident de l'arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin des Bills de Buffalo dans un match de la NFL, à Cincinnati, a probablement mené à cet ajustement de la part du circuit canadien.