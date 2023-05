Le sport au Canada manque de financement, selon l’organisme À nous le podium

La dirigeante, athlète elle-même dans les années 70, a dit être en faveur d'une enquête publique sur les problèmes d'abus physiques et psychologiques dans le sport canadien. Elle estime que les abus qui ont tourmenté le sport canadien ces dernières années sont le résultat de problèmes plus larges qui méritent d'être examinés en profondeur .

Cette réponse de Merklinger est venue suite à la question du député néo-démocrate Peter Julian, sur la façon dont le gouvernement doit s'y prendre pour améliorer la transparence au niveau des finances, et pour que les fédérations ne fassent pas signer d'entente de confidentialité aux victimes qui voudraient témoigner si elles le désirent.

Madme Merklinger a énuméré les raisons qui expliquent le piètre état du sport canadien.

Je crois que tous les cas d'abus sont des symptômes d'un problème plus global. En tant que dirigeants d'organismes divers, nous avons la responsabilité de nous assurer que les abus ne se reproduisent plus. Le sport canadien manque de financement, de leadership et d'unité , a expliqué la directrice de l'organisme À nous le podium.

« Les dirigeants doivent porter la responsabilité des abus qui sont survenus, et nous avons la responsabilité de nous assurer que cela ne se reproduise pas. » — Une citation de Anne Merklinger

Anne Merklinger souhaite la mise sur pied d'une enquête publique qui permettrait d'analyser le sport canadien dans son ensemble, et de créer des occasions de redresser la situation, d'améliorer le financement et le leadership.

La dirigeante a défendu la mission de l'organisme À nous le podium, parfois critiqué pour avoir privilégié les résultats.

Notre organisme a été créé à la demande des athlètes pour améliorer le financement des sports et le soutien qu'ils méritent, a-t-elle rappelé, un soutien que d'autres pays offrent à leurs athlètes.