Aux dires de son entraîneur Rénald Boivert et de Marc Ramsay, la situation difficile face à laquelle Steven Butler s'est retrouvé est le résultat d’une erreur du boxeur qui l'a sorti du plan de match.

Boivert s’est expliqué sans amertume, lundi, en réaction aux critiques, parfois acerbes, qui ont été dirigées contre lui, Marc Ramsay et Clint Butler (le père de Steven) et l’arbitre Jake Reiss.

C’est sûr que c’est plate de voir ça. Mais il y avait un plan de match et Steven a commis une erreur. Il ne devait lancer son jab de puissance en avançant , a expliqué Boivert.

« Il y a deux types de jabs. Un premier où tu restes sur place, à distance. C’est ta main qui bouge. Mais Steven y est allé avec le "power jab", où tu avances avec un transfert de poids. Il a déjà "knocké" un adversaire comme ça. C’est l’instinct qui a pris le dessus, mais par rapport à notre plan de match, c’est une erreur. Tu ne peux pas faire ça contre un champion du monde. » — Une citation de Rénald Boisvert, entraîneur de Steven Butler

C’est précisément à cet instant que Janibek Alimkhanuly y est allé de son uppercut du gauche au menton. L’impact est arrivé de plein fouet, comme un face-à-face sur une autoroute , a pour sa part renchéri Marc Ramsay joint lui aussi par Radio-Canada Sports.

Poursuivant son analogie, Ramsay a illustré son propos en rappelant qu’une erreur de la part d’un pilote de formule 1 ne pardonnait pas non plus. Une fraction de seconde, une erreur d’inattention et tu fonces dans le mur , a-t-il renchéri.

On ne voulait pas que Steven se fasse frapper dans les trois ou quatre premiers rounds. On voulait amener l’adversaire dans la deuxième moitié du combat. Mais au 2e round, il a été atteint par ce coup superbe que tout le monde a vu. Le timing de l’autre était parfait , a poursuivi Ramsay.

Même s’il avait pu finir le round, Steven avait tellement perdu ses jambes que je ne suis pas sûr qu’on l’aurait renvoyé (pour le suivant). À la fin, Rénald s’en allait arrêter le combat et ç’aurait été compliqué de continuer , a admis Ramsay.

Pas de faute de l’arbitre

Tant Rénald Boivert que Marc Ramsay estiment que l’officiel en contrôle du ring n’a pas à être mis en cause dans le fil des événements du deuxième round fatal pour Butler(Nouvelle fenêtre).

Les deux s’accordent pour dire que Jake Reiss est l’un des meilleurs de la profession.

« L’arbitre a joué un grand rôle. Il est l’un des meilleurs de la profession. Il a pensé comme nous. Il a voulu donner une chance à Steven de s’en sortir. Il est très respecté. Il parle constamment aux boxeurs. Il s’assure pendant le combat qu’ils ont toute leur tête » — Une citation de Rénald Boivert

Steven n’avait plus de jambes, mais ses yeux montraient qu’il était encore très conscient et qu’il pouvait encore travailler avec ses bras. Souvent les jambes ça revient. On l’a vu récemment avec Christian MBilli (contre Gongora) et aussi chez Jean Pascal contre Kovalev , a insisté Boivert.

À savoir si le coin de Steven l’a protégé ou non, Ramsay dit que dans ce cas-ci, la ligne est mince.

C’était sur la ligne. Une seconde trop tard, une seconde trop tôt… Après la deuxième chute, j’étais surpris que l’arbitre laisse le combat aller. C’est là que Rénald et moi on s’est dit qu’il fallait penser arrêter ça. Au moment où Rénald montait les marches, l’arbitre a arrêté le combat , a raconté Ramsay en rappelant que la règle des trois chutes au tapis qui mettent fin à l’affrontement n’était pas en vigueur dans ce duel.

Encore une fois, Ramsay reconnaît que dès l’instant où Butler a perdu ses jambes, les objectifs du plan de match sont devenus hors d’atteinte.

À ceux qui de l’extérieur, aux profanes qui décrient l’aspect inégal de ce combat en affirmant que Steven n’avait pas sa place dans le même ring qu’Alimkahnuly, Ramsay y va d’une autre image très parlante.

« Ce serait comme dire qu’un bon jeune joueur de tennis québécois gravirait les échelons et qu’au jour où il peut affronter un Roger Federer il refuserait de se présenter. Nos carrières sont bâties pour se battre en championnat du monde. On peut comprendre ne pas être au même niveau, mais il reste que c’est une minorité de gens qui peuvent atteindre ça et compétitionner contre les meilleurs. » — Une citation de Marc Ramsay

Des tests avant la suite

Peu de gens, à part son père, connaissent mieux Steven Butler que Rénald Boisvert qui le côtoie dans le gymnase depuis qu’il a 11 ans. Il a répété que son protégé était beaucoup mieux préparé pour ce combat qu'il ne l'était pour son premier championnat du monde face à Ryoto Murata.

À l'époque, c'est Jean-François Bergeron qui entraînait Butler et qui avait accepté le duel sans consulter Boisvert, alors mis devant un fait accompli. Presque quatre ans plus tard, ce dernier l'a encore en travers de la gorge.

C’est parce qu’il a sa santé et son intérêt supérieur à cœur qu’il compte demander à Butler d’aller se soumettre à des tests neurologiques avant d’envisager une suite à sa carrière.

Il est clair, à 27 ans, que Butler doit être en pleine possession de ses moyens physiques pour continuer dans le sport très dur qu’il chérit tant.

C’est du côté de Trois-Rivières et du programme Hémisphère la clinique spécialisée Neuractiv, que Butler, s'il accepte l'invitation, irait se soumettre à une batterie des tests, non pas pour évaluer de possibles dommages au cerveau, mais bien pour mesurer ses capacités cérébrales, ses temps de réactions et transmissions des messages de la tête aux muscles.