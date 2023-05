Les attentes, la pression, la défaite, la déception, les ennuis devant le filet. Voilà pour les points communs entre les deux équipes. Ça semble énorme, mais ce sont des considérations superficielles mis à part l’éternelle quête du gardien.

Du reste, bien des choses les distinguent. L’une, les Oilers, est encore en apprentissage, l’autre, sur le bord de l’implosion.

Après sept éliminations hâtives de suite à Toronto, la clémence des partisans a atteint sa limite.

L’on cite Einstein dans la capitale ontarienne, qui aurait dit que la définition de la folie est de toujours répéter la même chose en s’attendant à un résultat différent, pour justifier la thèse de l’éclatement du noyau d’attaquants privilégiée par bon nombre d’observateurs.

Il s’est écrit quantité de chroniques sur le sujet depuis trois jours dans les publications spécialisées. Certaines en appelant à la démission de tout l’organigramme, d’autres souhaitent revoir le directeur général Kyle Dubas l’an prochain. Pour certains, il faut absolument retenir Auston Matthews, admissible à une prolongation de contrat dès cet été, pour les autres, plus rien ne tient.

Un trait commun à tous : le statu quo est inacceptable. Dubas l’a défendu après l’écroulement contre le Canadien en 2021 et encore l’an passé après une bataille de tous les instants, perdue évidemment, face au Lightning de Tampa Bay.

Quatre attaquants monopolisent 49 % de la masse salariale. Le plafond aurait dû augmenter davantage dans les dernières années n’eut été de la pandémie, ça faisait évidemment partie des calculs initiaux de Dubas, mais le DG n’a pas modifié son itinéraire lorsque c’est devenu clair que les finances de la ligue pataugeaient.

Qu’aurait-il pu faire en fait, si ce n’est justement que de se départir d’un de ses quatre fers de lance? Voilà où on en est.

Depuis l’arrivée de Dubas, les Leafs ont maintenu un ratio de points gagnés en saison de ,651 au cinquième rang de la LNH derrière les Bruins, le Lightning, l’Avalanche et les Hurricanes. Pas un mince accomplissement.

L’instabilité salariale guette toutefois. Il y aura dix joueurs autonomes sans compensation d’ici quelques semaines, un salaire de gardien encombrant et quatre vedettes avec une ou deux années de contrat restantes.

Les Maple Leafs de Toronto pourraient éliminer le Lightning de Tampa Bay jeudi. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Tout découlera des intentions de Matthews. De son avenir pourrait dépendre celui de ses collègues.

Lundi, lors du bilan, l’Américain de 25 ans a réitéré son affection pour la ville.

J’ai l’intention de rester ici. J’ai déjà dit à quel point j’aime jouer ici, ce que ça signifie pour moi, l’organisation et mes coéquipiers , a laissé tomber la vedette.

Lorsqu’il a été question des futures négociations contractuelles, il a à nouveau insisté sur son désir de demeurer à Toronto en spécifiant que les choses [allaient] se régler d’elles-mêmes .

C’est plutôt rare que les choses se règlent d’elles-mêmes. Et l’on ne sait toujours pas qui aura la tâche de les régler. Malgré le cliché, une ère semble prendre fin à Toronto.

À la prochaine fois

Une autre ère se poursuit à Edmonton. Éliminée au deuxième tour, l’équipe a pris un petit pas de recul par rapport à sa demi-finale en 2022.

Les Oilers sont maintenant des habitués des séries. Il s’agissait d’une quatrième participation d’affilée après les avoir ratées 12 fois dans les 13 saisons précédentes.

Le succès en saison n’est même plus remis en question, c’est leur nouvelle condition par défaut. Ils entreront maintenant dans une autre phase de leur progression : l’obligation de résultats. On veut la Coupe Stanley à Edmonton, on est en droit de l’espérer avec les deux plus prolifiques attaquants du monde dans l’équipe.

Ken Holland a solidifié sa défense avec l’acquisition de Mattias Ekholm encore lié à l’équipe pour les trois prochaines années. Le DG des Oilers devra déterminer s’il peut vivre avec son tandem Stuart Skinner-Jack Campbell devant le filet.

Campbell a déçu en saison, Skinner en séries. Le jeune Edmontonien a été chassé trois fois lors des quatre derniers matchs. Était-ce seulement l’inexpérience, lui qui, du haut de ses 24 ans, était tout de même considéré comme une recrue?

Et il y a cette petite épine. Vegas a dominé Edmonton 18-9 pour les buts à cinq contre cinq. Même le meilleur avantage numérique de l’histoire de l’univers n’a pu palier cette lacune.

Alors, certes, il faut répondre à quelques questions, mais on gardera le cap à Edmonton. Connor McDavid et Leon Draisaitl n’ont jamais été si bien entourés, la défense a progressé, les chantiers ne sont pas nombreux.

Les Maple Leafs ont brisé leurs promesses, les Oilers commencent à dévoiler les leurs.

Au carré

Comme plusieurs d’entre nous l’avaient prévu, les Panthers et les Hurricanes se retrouvent en finale de l’Est et les Golden Knights et, soit les Stars soit le Kraken, s’affronteront dans l’Ouest.

Si jamais Seattle vainc Dallas, un collègue dans la salle des nouvelles faisait remarquer que les quatre équipes en demi-finales seraient toutes nées sous le règne du commissaire Gary Bettman. Ainsi va la vie.

En espérant que ces duels suscitent les passions dans le sud des États-Unis, car ça risque d’être un peu plus désintéressée de ce côté-ci de la frontière.