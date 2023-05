L’Union européenne fait pression pour bannir Russes et Bélarusses des Jeux de Paris

Associated Press

Associated Press

La présidence de l'Union européenne, assurée par la Suède jusqu'en juillet, a demandé au Comité international olympique (CIO) de bannir les athlètes russes et bélarusses des Jeux de l'an prochain, mais a soutenu qu'un boycottage des 27 pays membres n'était pas sur la table.

Le ministre des Sports suédois Jakob Forssmed a déclaré à l'Associated Press que le CIO devrait reconsidérer sa position de laisser les Russes et les Bélarusses compétitionner à Paris en tant qu'athlètes neutres même si la guerre en Ukraine se poursuit.

M. Forrssmed insiste toutefois sur le fait que l'idée d'un boycottage n'est pas discutée par les ministres des Sports réunis à Bruxelles. En détenant la présidence de la l'Union européenne, la Suède organise les réunions de travail et donne le ton de l'institution.

Nous n'en sommes pas là, mais je pense que le Comité international olympique risque une perte de confiance s'ils ne sont pas à l'écoute et qu'ils ne s'assurent pas qu'aucun athlète russe ne puisse représenter la Russie aux Olympiques , a-t-il ajouté.

En mars, en autorisant les athlètes et officiels russes à concourir sous bannière neutre, le CIO avait ajouté qu'ils en seraient exclus s'ils sont liés, d'une manière ou d'une autre, à l'armée ou aux services de sécurité, ou encore s'ils se sont déjà montrés publiquement favorables à la guerre.

L'Union européenne n'est pas unanime non plus dans sa demande d'exclusion des athlètes russes et bélarusses en raison de la Hongrie, qui s'est opposée aux sanctions contre Moscou.

Si vous allez lire la lettre qui a été envoyée au Comité international olympique, vous remarquerez qu'il manque un pays , s'est contenté de dire M. Forssmed qui dirige la rencontre des ministres des Sports à Bruxelles.

Il s'est aussi permis de remettre en question la capacité du CIO de s'assurer que seulement des athlètes neutres et aucunement liés à la guerre seront présents à Paris, puisque le monde sportif russe est tellement intégré avec l'administration russe .

Par exemple, certains des athlètes russes qui ont pris part aux mondiaux de judo ce mois-ci détiennent des rangs dans l'armée russe ou apparaissent dans des listes officielles du ministère de la Défense russe ou du Club de sport central de l'armée, le CKSA.