Retour du masque sanitaire au Giro pour contrer la COVID

L'organisation du Tour d'Italie a annoncé lundi un renforcement des mesures contre la COVID avec l'obligation du port du masque dans toutes les zones de contact avec les coureurs, au lendemain de l'abandon du meneur et grand favori, Remco Evenepoel.

Les cas se multipliaient depuis quelques jours, et quand Remco Evenepoel a annoncé sa positivité, les organisateurs ont dû réagir, car perdre le meneur, ça fait désordre.

Au vu des derniers développements concernant les cas de positivité à la COVID, la direction du Giro informe que dans toutes les zones de contact avec les coureurs, le port du masque sera obligatoire , a écrit l'organisation dans un communiqué.

La direction du Tour a ajouté que cela concernait le départ et l'arrivée, le podium, la zone mixte ou encore l'aire de stationnement où attendent les autobus des équipes.

Six coureurs ont dû quitter l'épreuve depuis le départ le 6 mai, dont le favori Remco Evenepoel, quand un simple test de routine s'est révélé positif dimanche soir.

Le Belge venait de récupérer quelques heures plus tôt le maillot rose de meneur après sa deuxième victoire dans un contre-la-montre.

Remco Evenepoel (archives) Photo : Getty Images / OSCAR DEL POZO CANAS

Sa positivité et son abandon ont constitué un coup de tonnerre, à la veille de la journée de repos de lundi.

Rien n'oblige un coureur touché par la COVID à renoncer puisque le protocole en vigueur au plus fort de la pandémie a été abandonné.

L'équipe a agi de manière indépendante, a expliqué le directeur du Tour d'Italie Mauro Vegni à à la Gazzetta dello sport. Je confirme qu'il n'y a pas eu de communication préalable avec l'organisation. En cela, l'équipe a commis une erreur, justifiée par le fait qu'ils ont un peu paniqué et n'étaient plus suffisamment lucides pour recourir à une procédure plus habituelle.

Il est vrai que des rumeurs circulaient, admet Mauro Vegni. L'équipe Soudal-Quick Step était à l'hôtel avec d'autres équipes. Bien sûr, on parle du maillot rose. Ce ne fut pas agréable. Il s'agit de protéger la santé du coureur. Tout le monde ne subit pas les mêmes conséquences après une maladie. Ils ont préféré le retirer de la compétition pour avoir l’esprit plus tranquille. Auraient-ils pu attendre le jour de repos, le lendemain?

Mauro Vegni, directeur du Giro (archives) Photo : Getty Images / LUCA BETTINI

L'équipe Soudal-Quick Step a expliqué qu'elle se souciait de donner la priorité à la santé de ses coureurs, arguant des incertitudes quant aux conséquences sur la santé des efforts extrêmes produits durant une infection à la COVID.

Le Britannique Geraint Thomas récupère le maillot rose, mais sans joie.

Ce n'est pas la meilleure façon de le récupérer, a-t-il admis en vidéoconférence. C'est un choc, Remco m'a envoyé un message juste avant l'annonce. C'est une énorme déception pour la course et pour moi aussi, j'étais impatient d'avoir une belle bagarre.

Thomas s'est dit lundi favorable aux mesures prises par les organisateurs, mais peut-être un peu tard selon lui.

Certaines personnes ont peut-être déjà été en contact (avec le virus). Mais au moins fait-on maintenant quelque chose , a précisé le cycliste.