Morant suspendu pour s’être encore affiché avec une arme à feu

Nous sommes au courant de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux impliquant Ja Morant. Il est suspendu de toute activité de l'équipe en attendant l'examen de la situation par la ligue , a indiqué la franchise du Tennessee.

Cette nouvelle vidéo a depuis été supprimée. Elle montre Morant sur le siège passager avant d'une voiture qui tient ce qui ressemble fort à un pistolet dans sa main gauche.

Elle rappelle celle d'il y a un peu plus de deux mois, quoique dans des circonstances légèrement différentes, où l'on voit Morant en état d'ébriété brandissant une arme à feu dans une boîte de nuit à Glendale (Colorado) après un match perdu par son équipe contre les Nuggets.

À l’époque, la police locale n’avait pas retrouvé l’arme et avait spécifié que personne n’avait été menacé. Morant n’avait donc pas été inculpé.

Le talentueux arrière de 23 ans avait toutefois été suspendu pour huit matchs par la NBA pour conduite préjudiciable .

Le commissaire de la ligue, Adam Silver, avait alors qualifié la conduite de Morant d’irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse .

Dans la foulée, la jeune vedette avait intégré un programme de soutien psychologique en Floride durant quelques jours. Morant s'était engagé à être plus responsable, plus intelligent et à rester à l'écart de toutes les mauvaises décisions , dans un entretien accordé à ESPN après l'annonce de sa suspension.

D'autres affaires ont entaché le parcours de Morant. Il a notamment été accusé d'avoir donné 12 à 13 coups de poing à un jeune de 17 ans, chez lui, en juillet 2022. Son agent avait affirmé à l'époque qu'il avait agi en état de légitime défense.

Deuxième choix au total du repêchage de 2019, il a depuis confirmé les grands espoirs placés en lui, tant par son jeu spectaculaire que par ses statistiques.

Cette saison, il a maintenu une moyenne par match de 26,2 points, 8,1 passes et 5,9 rebonds. Il fut, par contre, incapable de freiner les Lakers de Los Angeles au premier tour des séries, Memphis s’inclinant en six rencontres.