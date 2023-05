Coup double de Remco Evenepoel au Tour d’Italie

Le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté pour une seconde seulement la neuvième étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre individuel de 35 km, et retrouvé le maillot rose de meneur dimanche à Cesena.

C'est la deuxième victoire dans ce Giro pour le champion du monde de 23 ans qui avait survolé le chrono inaugural il y a une semaine.

Dimanche, sous la pluie et dans le froid, il a été nettement moins souverain, devançant les Britanniques d'Ineos, Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, de respectivement une et deux secondes seulement.

D’ailleurs, le chrono s’est avéré des plus serrés, les cinq premiers n’étant séparés que de huit secondes. Le Suisse Stefan Küng, vice-champion du monde de la spécialité, a fini 4e (+4 s) et le surprenant Français Bruno Armirail 5e (+8 s).

Evenepoel, qui avait cédé son maillot rose au Norvégien Tobias Leknessund mardi, reprend donc la tête du classement général.

Il compte désormais 47 secondes d'avance sur son grand rival, le Slovène Primoz Roglic, qui a fortement limité la casse dans ce nouveau chrono avec le 6e rang (+17 s), avant la journée de repos lundi.

Thomas est toutefois intercalé entre les deux avec une mince avance de deux secondes sur Roglic.

Le Canadien Derek Gee, 2e la veille à Fossombrone, s’est bien débrouillé dans l’exercice avec une 44e place, à 2:58 du vainqueur.

Au classement général, l’Ottavien de 25 ans occupe le 50e échelon avec un retard de 27:33 sur le maillot rose.