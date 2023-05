Iga Swiatek se balade sur la terre de Rome

La numéro un mondiale a perdu les deux premiers jeux du match avant d'enfiler les 12 suivants.

Je suis contente de ce que j'ai fait, parce que j'étais partie un peu doucement, je suis contente d'être revenue, a-t-elle commenté. Il n'y a pas de secret. Je prends chaque match comme si c'était une finale.

Swiatek avait déjà battu Tsurenko par la même marque à Roland-Garros en 2022.

Elle affrontera au prochain tour la gagnante du match entre la Croate Donna Vekic, 21e tête de série, et la Russe Liudmila Samsonova (no 16).

En revanche, la Grecque Maria Sakkari (no 9) a été éliminée par la Tchèque Marketa Vondrousova, 70e mondiale, 7-5 et 6-3.

Vondrousova, qui avait pulvérisé Bianca Andreescu 6-0 et 6-1 au tour précédent, a dû travailler un peu plus fort pour l'emporter au bout de 88 minutes d'efforts et ainsi signer sa neuvième victoire contre une adversaire du top 10 mondial, et sa troisième en 2023.

L'athlète de 23 ans a sauvé deux balles de bris cruciales en deuxième manche qui aurait pu permettre à Sakkari de revenir dans le match.

La Tchèque semble être complètement rétablie de son opération au poignet gauche qui l'avait éloignée des tournois pendant six mois en 2022.

Au prochain tour, Vondrousova affrontera la gagnante du match entre la Kazakhe Elena Rybakina (no 7) et la Russe Anna Kalinskaya.

Daniil Medvedev enfin récompensé à Rome Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Medvedev en gagne enfin une

Chez les hommes, Daniil Medvedev (no 3) a dû attendre sa quatrième participation pour gagner enfin un match sur la terre battue de Rome.

Il a vaincu au second tour le Finlandais Emil Ruusuvuori (43e du monde) en deux manches de 6-4 et 6-2 en 1 h 28 min. Le match avait été décalé à dimanche en raison de la pluie qui a largement perturbé le programme de samedi.

Medvedev avait mordu la poussière romaine dès son entrée en lice lors de ses trois précédentes tentatives, en 2018, 2019 et 2021.

Je suis content de gagner finalement ici à Rome! , a réagi le Russe en souriant à sa sortie du terrain.

La terre battue, ce n'est pas toujours simple pour moi, mais cette année je joue bien, j'ai déjà battu de bons adversaires, je me sens bien , a-t-il expliqué.

Medvedev rencontrera au troisième tour l'Espagnol Bernabe Zapata, 38e au monde.

Le Grec Stefanos Tsitispas (no 5), finaliste l'an dernier à Rome, a également réussi ses débuts sur le Foro Italico, malgré une météo capricieuse. Il ne lui a fallu qu'une poignée de minutes, dimanche en début d'après-midi, pour boucler son match contre le Portugais Nuno Borges, interrompu à 6-3, 4-3 samedi soir par la pluie.

C'était assez inhabituel pour moi de jouer un match aussi court, mais la qualité était là. Et en tant qu'athlète, il faut être prêt à tout , s'est félicité Tsitsipas, après sa victoire de 6-3 et 6-3.

Pour son prochain duel, le Grec sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego, 48e à l'ATP.

Autres résultats du jour

Deuxième tour - hommes :

Marco Cecchinato (ITA) bat Roberto Bautista-Agut (ESP/no 21) 6-2, 6-2

Troisième tour - hommes :

Alexei Popyrin (AUS) bat Roman Safiullin (RUS) 7-5, 7-5

Holger Rune (DEN/no 7) bat Fabio Fognini (ITA) 6-4, 6-2

bat Fabio Fognini (ITA) 6-4, 6-2 Laslo Djere (SRB) bat Christian Garín (CHI) 6-3, 2-1 (abandon)

Francisco Cerundolo (ARG/no 24) bat Grégoire Barrère (FRA) 6-7 (0/7), 6-2, 6-2

Troisième tour - Femmes :