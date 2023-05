Iga Swiatek se balade sur la terre de Rome

La Polonaise Iga Swiatek a gagné facilement son match de 3e tour des Internationaux d'Italie à Rome, 6-2 et 6-0, face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 68e au monde.

Swiatek ne voulait visiblement traîner sur le terrain. Elle a renvoyé au vestiaire l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 68e au monde, en 76 minutes. Deux manches rondement expédiées 6-2 et 6-0.

La no 1 au classement WTA avait déjà battu Tsurenko par la même marque à Roland-Garros en 2022.

Swiatek affrontera au prochain tour la gagnante du match entre la Croate Donna Vekic, 24e au monde, et la Russe Liudmila Samsonova (16e).

Maria Sakkari sortie

La Grecque Maria Sakkari, 8e au monde, a été éliminée au 3e tour par Marketa Vondrousova de République tchèque en deux manches.

Marketa Vondrousova, qui avait pulvérisé Bianca Andreescu au tour précédent, a dû travailler un peu plus fort pour l'emporter face à Sakkari, tête de série no 9, en deux manches 7-5 et 6-3 au bout de 88 minutes d'efforts.

Parmi les points forts de sa victoire, l'athlète de 23 ans, 70e au monde, a passé 76% de ses premières balles de service. Elle a montré qu'elle retrouve son touché de balle sur terre battue (elle avait été finaliste à Roland-Garros en 2019).

Vondrousova a sauvé deux balles de bris cruciales en deuxième manche, qui aurait pu permettre à Sakkari de revenir dans le match.

C'était sa neuvième victoire contre une adversaire issue du top 10 mondial, et sa troisième en 2023. La Tchèque semble être complètement rétablie de son opération au poignet gauche, qui l'avait éloignée des tournois pendant six mois en 2022.

Au prochain tour, Vondrousova affrontera la gagnante du match entre la tête de série no 7 du tournoi, Elena Rybakina du Kazakhstan, 6e au monde, et Anna Kalinskaya (57e).

De son côté, la Bulgare Victoria Azarenka (14e) a dû déclarer forfait avant son match de troisième tour face à l'Américaine Madison Keys (19e).

