Steven Butler s’incline au 2e round face au champion du monde Janibek Alimkhanuly

La puissance du Kazakh s'est vite avérée impossible à parer pour le Montréalais, qui a rapidement visité le tapis après la première minute du deuxième round, puis une seconde fois une minute plus tard.

Après un compte de huit, Butler (32-4-1, 26 K.-O.) a été autorisé à continuer même s'il titubait encore. En deux coups de poing de plus, Alimkhanuly (14-0-0, 9 K.-O.) l'a renvoyé au tapis pour une troisième fois et l'arbitre a interrompu le combat avec 25 s à faire à la deuxième reprise.

Butler n'avait pourtant pas mal amorcé le combat, livrant un premier round honnête, au cours duquel les deux adversaires se sont étudiés. Butler a placé quelques bons coups et sa stratégie de se déplacer autour de son adversaire pour tenter de le surprendre en contre-attaque, semblait la meilleure.

Mais Buddy McGirt, l'entraîneur d'Alimkhanuly, a bien lu le jeu de Butler et les quelques ajustements techniques qu'il a exigés de son protégé, notamment de couper la distance entre Butler et lui, ont rapidement porté fruit, avec le résultat que l'on connaît.

C'est la deuxième fois que Steven Butler perd en combat de championnat du monde. En 2019, il s'était incliné en cinq rounds devant le Japonais Ryota Murata pour la ceinture de la WBA. Il avait perdu un second combat à son retour sur le ring 13 mois plus tard plus tard face au Mexicain Jose de Jesus Macias.

Mais l'an dernier, il avait savouré quatre victoires d'affilée avant de décrocher ce combat face à Alimkhanuly.

Le Kazakh défendait pour la deuxième fois avec sa succès sa ceinture des poids moyens de la WBO acquise en mai dernier.