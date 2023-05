Le Kraken force la tenue d’un 7e match face aux Stars

Jordan Eberle a inscrit deux buts et a ajouté une mention d'aide, alors qu'Eeli Tolvanen a marqué un but et deux aides pour le Kraken, qui est la sixième équipe de la LNH à disputer un septième match lors des deux premières séries de son histoire.

C'est tout ce que vous pouvez demander, a dit Eberle. Ces matchs rendent le hockey des séries excitant.

Le but de Tolvanen, dans la deuxième minute de la deuxième période, a donné une avance de 3-1 au Kraken.

Nous étions prêts ce soir, a dit Tolvanen. Je crois que les derniers matchs, ils étaient plus prêts que nous dès le début du match. Cela a fait la différence aujourd'hui. Tous nos trios étaient prêts à jouer.

Moins de trois minutes plus tard, la recrue Tye Kartye a inscrit son troisième filet des séries en battant Jake Oettinger d'un tir des poignets.

Le Kraken de Seattle remporte le match 6 de la série contre les Stars de Dallas 6-3. Photo : Getty Images / Steph Chambers

Matty Beniers et Yanni Gourde ont inscrit un but et une aide pour le Kraken, tombeurs au premier tour de l'Avalanche du Colorado, les champions en titre, en sept rencontres.

Philipp Grubauer a repoussé 20 tirs pour Seattle.

Mason Marchment, Joe Pavelski et Joel Kiviranta ont inscrit les filets des Stars.

Oettinger a cédé quatre fois sur 18 lancers, avant d'être retiré en deuxième période en faveur de Scott Wedgewood (9 arrêts).

Pavelski a inscrit son huitième but des séries en redirigeant le tir de Miro Heiskanen, en avantage numérique.

Pavelski est à égalité avec Alex Ovechkin pour les buts en séries chez les joueurs actifs, avec 72.