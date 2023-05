La Covid s’infiltre dans le peloton du Tour d’Italie

Filippo Ganna ne prendra malheureusement pas le départ aujourd'hui pour la huitième étape du Giro. Il présente des syndromes grippaux légers , a précisé l'équipe britannique.

Le forfait du rouleur italien, champion du monde du chrono en 2020 et 2021, est un coup dur pour l'équipe Ineos dont plusieurs coureurs comptent s'immiscer dans la lutte pour le maillot rose.

Deuxième du prologue, Ganna avait lui-même de grandes ambitions pour le contre-la-montre individuel de 35 km dimanche entre Savignano sul Rubicone et Cesena.

Il est le quatrième coureur à quitter cette 106e édition du Giro à cause d'un test positif à la Covid après le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic) jeudi et les Italiens Nicola Conci (Alpecin) et Giovanni Aleotti (Bora) vendredi.

Les jours précédent le départ du Giro samedi dernier, plusieurs autres coureurs avaient dû déclarer forfait pour la même raison, dont trois équipiers de Primoz Roglic dans l'équipe Jumbo-Visma.

L'hélicoptère de la discorde

L'Union cycliste internationale (UCI) a condamné avec fermeté samedi l'usage d'un hélicoptère la veille par certaines équipes, dont celle de Remco Evenepoel, pour quitter le sommet de Grand Sasso d'Italia à l'issue de la 7e étape du Giro.

L'Union cycliste internationale (UCI) a constaté qu'à l'issue de la 7e étape du Giro d'Italia, entre Capua et Gran Sasso d'Italia, certains coureurs ont utilisé un hélicoptère pour évacuer la zone d'arrivée au terme de l'étape. Cet avantage représente une absence totale d'équité sportive et contrevient aux dispositions règlementaires visant à offrir une égalité de traitement dans le transfert des équipes vers leurs hôtels , a déploré l'UCI dans un communiqué.

En outre, l'usage d'un hélicoptère pour quelques coureurs contrevient aussi au principe de la minimisation de l'empreinte carbone rappelé dans le cahier des charges des organisateurs de l'UCI WorldTour , a ajouté l'UCI qui menace les équipes de sanctions.

L'équipe Soudal-Quick Step a posté sur les réseaux sociaux une photo de plusieurs de ses coureurs, dont Remco Evenenpoel dans un hélicoptère avec cette mention: un voyage particulier pour le Wolfpack (le nom que se donne l'équipe) à la fin de l'étape du jour sur le Giro .

Remco Evenepoel s'était inquiété au départ de la 7e étape qu'il faille redescendre pendant plus de 20 kilomètres à vélo, dans le froid, avant de regagner l'hôtel en autobus ou voiture.

Un transfert en hélicoptère a permis aux cyclistes qui l'ont utilisé de gagner un temps précieux en termes de récupération, avant la 8e étape samedi. De nombreux coureurs ont pris les télécabines pour redescendre.