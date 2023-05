Alcaraz gagne un match à Rome et redevient numéro un mondial

L'Espagnol Carlos Alcaraz n'a pas raté ses grands débuts lors du Masters 1000 de Rome, samedi. Il a dominé son compatriote Albert Ramos-Vinolas, 72e mondial, 6-4 et 6-1, ce qui lui a permis de redevenir numéro un mondial à l'ATP par le seul fait d'avoir joué.

Après avoir patienté longtemps dans le vestiaire en raison de la pluie, l'Espagnol, exempté du premier tour, a été brisé en début de match, mais il a ensuite rapidement haussé le rythme pour décrocher en 1 h 26 min sa 20e victoire en 21 matchs sur terre battue en 2023.

Alcaraz a été efficace au service avec 81 % de ses premières balles en jeu et le point sur 74 % des échanges subséquents.

De plus, il a dominé son rival avec 23 coups gagnants et seulement 10 fautes directes contre 9 et 19 pour Ramos-Vinolas.

À 20 ans, celui qui vient de remporter coup sur coup les tournois de Barcelone et de Madrid dispute pour la première fois le tournoi romain, où il apparaît comme le principal rival du sextuple vainqueur et tenant du titre, Novak Djokovic.

C'est la première fois de l'année que les deux vedettes participent au même tournoi. Un éventuel duel aurait lieu en finale, le 21 mai, à une semaine du début de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

À Paris, Alcaraz arrivera en numéro un mondial, place qu'il occupera à coup sûr dans le prochain classement ATP publié à l'issue du Masters de Rome. Le jeune Espagnol n'avait, en effet, besoin que de jouer un match au Foro Italico pour passer devant Djokovic, qu'il talonnait au dernier classement.

En tant que tenant, le Serbe pourra au mieux conserver ses points actuels en cas de nouveau succès tandis qu'Alcaraz, absent l'an dernier en Italie, a déjà engrangé suffisamment de points en jouant.

Alcaraz affrontera au prochain tour le gagnant du match entre le Tchèque Jiri Lehecka (39e) et le Hongrois Fabian Marozsan (135e).

Entre les gouttes, le Russe Andrey Rublev, 6e tête de série, s'est aussi qualifié pour le troisième tour grâce à un gain de 6-3 et 6-4 face au Slovaque Alex Molcan.

Garcia tombe

Chez les dames, au terme d'un match de troisième tour plusieurs fois interrompu par la pluie, la Française Caroline Garcia (no 5) s'est inclinée devant la Colombienne Camila Osorio, une joueuse issue des qualifications et 100e à la WTA, en deux manches identiques de 4-6.

Les matchs ont été interrompus pendant deux heures, peu après leurs débuts, à 11 h, heure locale.

Autres résultats du jour

Second tour - messieurs :

Alejandro Davidovich (ESP/no 27) bat Guido Pella (ARG) 6-0, 7-6 (7/4)

J.J. Wolf (USA) bat Hubert Hurkacz (POL/no 14) 6-3, 6-4

6-3, 6-4 Bernabé Zapata (ESP/no 31) bat Jason Kubler (AUS) 6-4, 6-1

bat Jason Kubler (AUS) 6-4, 6-1 Lorenzo Sonego (ITA) bat Yoshihito Nishioka (JPN/no 25) 7-5, 6-3

7-5, 6-3 Borna Coric (CRO/no 15) bat Thiago Monteiro (BRA) 4-6, 7-6 (10/8), 7-6 (7/5)

bat Thiago Monteiro (BRA) 4-6, 7-6 (10/8), 7-6 (7/5) Roberto Carballés (ESP) bat Daniel Evans (GBR/no 20) 7-6 (7/5), 5-7, 6-4

Troisième tour - Dames :