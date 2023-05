Le Canada blanchit la Lettonie en ouverture du mondial de hockey

Le gardien québécois Samuel Montembeault a été parfait dans la victoire des siens. Il a effectué 23 arrêts pour obtenir le jeu blanc pour le Canada.

Six joueurs différents ont fait bouger les cordages pour l’unifolié. MacKenzie Weegar a amassé un but et deux aides. Lawson Crouse, Scott Laughton, Samuel Blais, Joe Veleno et Jack McBain ont également enfilé l'aiguille.

Le Canada a signé une victoire 6-0 d'entrée de jeu au Championnat mondial de hockey masculin. Photo : afp via getty images / GINTS IVUSKANS

Le gardien letton Ivars Punnenovs a accordé deux buts en cinq tirs avant de céder sa place à Asturs Silovs devant le filet de la Lettonie. Silovs a quant à lui permis quatre buts en 24 lancers.

Le Canada reprendra l'action dimanche, contre la Slovénie.

Dans les autres matchs disputés, les États-Unis ont battu la Finlande 4-1. Alex Tuch et l’espoir des Flyers de Philadelphie Cutter Gauthier, cinquième choix au total lors de l’encan 2022 de la LNH, ont marqué pour les Américains.

La Suède a défait l’Allemagne dans une courte victoire de 1-0. La Tchéquie a, de son côté, défait la Slovaquie par la marque de 3-2.

Le Canada et la Finlande ont croisé le fer lors des trois dernières finales de ce tournoi. Les Finlandais ont triomphé en 2019 et en 2022, alors que les représentants de l'unifolié ont remporté les grands honneurs en 2021.