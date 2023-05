Un bilan mitigé des mondiaux de Doha selon Antoine Valois-Fortier

Antoine Valois-Fortier admet que le bilan des mondiaux de Doha est mitigé.

Les deux médailles acquises dans la catégorie des moins de 57 kg lui ont tiré beaucoup d'énergie.

Il a dû gérer la déception de Jessica Klimkait d'avoir perdu en quarts de finale afin qu'elle aille chercher la médaille de bronze. Ce qu'elle a fait de brillante façon.

Valois-Fortier a ensuite accompagné et guidé Christa Deguchi jusqu'à sa victoire, de retour au plus haut niveau avec son deuxième titre mondial.

C'était la première médaille d'or d'Antoine Valois-Fortier comme entraîneur.

Ensuite, des espoirs de médailles se sont envolés, notamment chez les moins de 63 kg (Catherine Beauchemin-Pinard) et chez les moins de 81 kg (François Gauthier-Drapeau).

C'était beaucoup de stress. Je vais avoir beaucoup plus de cheveux gris après la semaine qu'on vient de vivre, admet-il en souriant. Moi, j'aurais aimé gagner 9 médailles. On place quand même sept athlètes sur neuf dans le top 7, mais on peut aller en chercher plus.

« On a eu beaucoup de 5e et de 7e places, et on va être en mesure des faire les ajustements nécessaires pour que ces athlètes montent sur le podium. » — Une citation de Antoine Valois-Fortier

Antoine Valois-Fortier en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Parmi les athlètes prêts à monter sur le podium, on retrouve Arthur Margelidon (5e, moins de 73 kg), François Gauthier-Drapeau (5e, moins de 81 kg) et Shady El Nahas (5e, moins de 100 kg).

Valis-Fortier note aussi une autre performance encourageante, celle du Québécois Louis Krieber-Gagnon, 72e au monde, à ses premiers mondiaux dans la catégorie des moins de 90 kg.

Louis Krieber-Gagnon Photo : IJF / Tamara Kulumbegashvili

L'athlète de 27 ans revient d'une grosse blessure à l'épaule en 2022, et quatre mois après son retour à l'entraînement, il a poussé ses deux adversaires en prolongation (golden score), et a fini avec une victoire et une défaite.

C'est une belle progression, on est satisfait de voir qu'il est compétitif avec les meilleurs au monde, a constaté le médaillé des JO de 2012. Il progresse à chaque compétition. Je crois qu'on s'en va dans la bonne direction.

La mauvaise surprise par rapport aux attentes, c'est l'élimination au repêchage de Catherine Beauchemin-Pinard, à qui on prédisait le titre. Mais c'était sans compter sur le retour remarquable au plus haut niveau de la Française Clarisse Agbegnenou, qui a donné naissance à sa fille il y a 11 mois.

Clarisse Agbegnenou surprend Catherine Beauchemin-Pinard aux mondiaux de 2023 à Doha. Photo : IJF / Emanuele di Feliciantonio

Catherine était ici pour remporter la médaille d'or, admet Antoine Valois-Fortier. Elle est certainement déçue de ne pas être sur le podium. Il faut que ça serve d'apprentissage pour faire de meilleurs ajustements. C'est une partie du processus qui va être important en bout de ligne. Ça va beaucoup aider Catherine si elle est en mesure de bien apprendre de cette journée-là.

La prestation des judokas du Canada s'est terminée vendredi sans médaille, avec un athlète à l'hôpital, Shady El Nahas, qui souffre d'une entorse costale qui l'a obligé à concéder la victoire en demi-finale de sa catégorie des moins de 100 kg.

Avant qu'il ne se blesse et abandonne, le Torontois, no 4 au monde, avait affronté dans son combat précédent un autre Canadien, Kyle Reyes, classé 5e. Étant tous les deux des têtes de série, cet affrontement de quarts de finale était à prévoir.

On aurait préféré qu'ils s'affrontent en finale, explique leur ancien coéquipier. Je ne prends pas un plaisir particulier à les voir s'éliminer entre eux, mais c'est la loi du sport. Les garçons ont bien géré ça pour donner une bonne performance.

El Nahas l'a emporté avec un ippon à 26 secondes de la fin du temps réglementaire.

Shady El Nahas Photo : IJF / Emanuele di Feliciantonio

Le Canada finit au 4e rang du classement par pays, et Antoine Valois-Fortier rentre au pays avec un carnet de notes bien rempli. Les garçons ont bien géré pour donner une bonne performance.

J'ai beaucoup d'idées en tête, des questionnements aussi, explique-t-il, et j'ai hâte qu'on soit en mesure de faire un debrief avec toute l'équipe à Montréal, pour voir ce qu'on a bien fait et moins bien fait pour pouvoir s'améliorer. C'est le métier qui rentre, et j'ai juste hâte qu'on ait à nouveau des défis de cette ampleur-là.

Le prochain grand rendez-vous de l'équipe nationale est prévu à Budapest du 4 au 6 août, pour le tournoi Masters de Hongrie.