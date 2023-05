La WNBA se déplace pour la première fois au Canada ce week-end, 26 ans après sa création, dans le cadre d’un match présaison à Toronto… dont les billets se sont vendus en 30 minutes en mars dernier ! Devant cet intérêt manifeste du public torontois, l’arrivée d’une franchise dans la Ville-Reine semble inévitable… un jour. Mais pas demain. Aucune équipe ne s’est ajoutée à la ligue depuis 2010 et son expansion n’en finit plus d’être repoussée.

Le basketball féminin n’a jamais été aussi populaire.

La finale féminine du championnat universitaire américain, le March Madness, a attiré un sommet de 12 millions de spectateurs aux États-Unis. Surfant sur le haut de cette vague, le repêchage de la WNBA a attiré un record de près de 600 000 spectateurs.

Mais des dizaines et dizaines de joueuses de talent qui graduent chaque année des rangs universitaires, il n’y en aura qu’une poignée qui arriveront à percer la formation de l’une des rares équipes de la doyenne des ligues féminines professionnelles, la Women's National Basketball Association, lancée en 1997.

La W est devenue depuis la ligue professionnelle la plus difficile à intégrer. Avec 12 joueuses par équipe, il n’y a que 144 joueuses par année qui peuvent se targuer de faire partie de la meilleure ligue de basketball féminin au monde. Il n’est même pas rare qu’une joueuse repêchée au premier tour un mois plus tôt soit libérée avant même d’avoir pris part à un match officiel, tant les places sont limitées.

Les deux vedettes de la finale du dernier championnat universitaire américain, Caitlin Clark (à gauche) et Angel Reese (à droite) ne feront pas le saut dans la WNBA cette année et resteront dans la NCAA, ce qui serait impensable aujourd'hui du côté masculin. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Il y a un an presque jour pour jour, la commissaire Cathy Engelbert avait annoncé que la WNBA souhaitait ajouter deux équipes de plus dans les prochaines années, offrant une bien maigre consolation à celles qui venaient d’être retranchées de l’un ou l’autre des camps qui s’étaient ouverts avec le mois de mai.

Deux équipes de plus, c’était bien peu quand on pense aux 30 équipes qui sont dans la NBA (et qui comptent 15 joueurs par équipe, en plus de leur équipe de développement dans la G-League, ce que la WNBA ne possède évidemment pas), mais la bouffée d’oxygène était nécessaire dans un contexte de relations tendues entre les joueuses et la direction de la ligue.

En juin, la commissaire déclarait que la ligue avait réduit sa liste de villes ciblées pour une expansion à 10 ou 12, et le mois suivant, qu’elle visait 2025 pour une expansion, voire 2024!

Toronto faisait partie de cette courte liste et pour beaucoup, elle faisait figure de favorite avec San Francisco.

Enfin!

Douze ans après que la ligue soit passée de 16 à 12 équipes, la WNBA tenterait à nouveau d’étendre ses ailes et le Canada avait d’excellentes chances d’être de la partie.

Sauf qu’une fois la saison terminée, le discours de Cathy Engelbert a commencé à changer. Et plus la commissaire temporise, plus la fenêtre d’expansion semble s’étendre.

En février dernier, Engelbert avouait que l’expansion est désormais prévue pour dans deux à quatre ans , soit de 2025 à 2027, et au début du mois, elle annonçait avoir réduit sa liste de villes-candidates à 20.

Vous avez bien lu, la liste s’est réduite en un an de 12 à 20 villes.

Pas question non plus pendant que la ligue tergiverse d’augmenter le nombre de joueuses par équipe.

La WNBA rétropédale pendant que le reste du monde du sport féminin professionnel appuie sur l’accélérateur.

La finale de la NWSL a attiré plus d'auditeurs que celle de la WNBA l'an dernier avec 915 000 téléspectateurs. Photo : Reuters / Amber Searls

Pas plus tard que cette semaine, la National Women's Soccer League (NWSL) a annoncé qu’elle doublait son propre processus d’expansion. Deux équipes de plus en 2024, puis deux autres équipes d’ici 2026. 16 équipes. Et pas besoin de vous expliquer qu’une équipe de soccer compte plus de joueuses. Chacune de ses équipes représente 26 nouvelles athlètes professionnelles.

C’est 100 occasions de plus de vivre de son sport qu’offrira la NWSL. Au Canada pendant la même période, Project 8 se propose de créer une ligue de 8 équipes de soccer en 2025.

Si vous êtes une jeune athlète de talent, soyez-le balle au pied et non ballon à la main, si vous vous voulez maximiser vos chances d’avoir une carrière professionnelle.

Jusqu’à récemment, la WNBA pouvait toutefois se targuer d’offrir les meilleurs salaires du sport féminin. C’est encore vrai au niveau du salaire moyen, puisque les joueuses sont moins nombreuses dans chaque formation, mais la masse salariale de la NWSL et même celle de la Premier Hockey Federation (PHF) ont rattrapé celle de leur sœur aînée.

La Force de Montréal jouera sa deuxième saison dans la Premier Hockey Federation en 2023-2024. Photo : Twitter/@LaForceMontreal

En 2013, au lancement de la NWSL, les équipes fonctionnaient avec un budget salarial maximal de 200 000 $ (dollars américain) pour les joueuses. À la même époque, celui de la WNBA était de 900 000 $.

En 10 ans, celui de la NWSL a septuplé pour atteindre 1 375 000 $ alors que celui de la WNBA est à 1 420 500 $ pour la prochaine saison. Les équipes de la PHF, dont la Force de Montréal fait partie, pourront offrir jusqu’à 1 500 000 $ à leurs joueuses la saison prochaine... sans même compter sur nombre des meilleures joueuses au monde qui planchent sur leur propre projet de ligue professionnelle avec la PWHPA.

À force de faire du surplace, la WNBA n’est plus l’exception heureuse du sport féminin.

À force de faire preuve d’attentisme, la ligue a non seulement perdu son avance, mais ne semble pas savoir comment (ou vouloir) profiter du formidable changement de paradigme que l’on observe dans le sport féminin, en Amérique du Nord comme en Europe, pour générer de la croissance.

La WNBA souffre d’avoir été une pionnière… et de sa relation complexe avec la NBA, sa créatrice en 1996 et principale bailleuse de fonds depuis, mais qui limite aussi ses possibilités de croissance.

Soyons clair, sans la NBA — qui est toujours propriétaire de la moitié de la WNBA, alors que l’autre moitié est collectivement possédée par les 12 franchises de la ligue — il n’y a pas de W. Mais la NBA garde son pendant féminin dans un étau : l’été.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver Photo : Getty Images / Takashi Aoyama

La WNBA joue de la mi-mai à la fin septembre. Sa saison s’amorce en murmure pendant le tonnerre des séries de la NBA, quand l’intérêt pour le basketball masculin est maximal, et s’arrête juste avant les camps d’automne, sans avoir fait le plein d’attention, pour la moitié moins de matchs (40 contre 82).

Même si la finale de la WNBA était diffusée par ABC et ESPN aux États-Unis l’an dernier, l’auditoire moyen s’est établi à 550 000 personnes. C’est 20 fois moins que la finale du March Madness féminin cette année, comme nous l’avons montré plus haut. Il y a un public énorme et friand de basketball féminin que la WNBA est incapable de rejoindre. (Du côté masculin, la disparité est presque inexistante entre les deux : 19,5 millions d’auditeurs en moyenne pour la finale de la NCAA depuis 10 ans contre 16,5 millions pour celle de la NBA.)

Autre exemple de comment la NBA limite la croissance de la WNBA : les joueurs masculin actifs, qui accumulent désormais des futures personnelles stratosphériques — 60 joueurs gagnaient 20 millions $ ou plus cette saison — et dont plusieurs ont une affinité particulière pour le sport féminin, peuvent désormais investir dans les équipes de la W, mais seulement si le propriétaire de l'équipe n'est pas lié à une équipe de la NBA et à raison d'un maximum de 4 % de la valeur de la franchise.

Et alors qu’elle louvoie face à son éventuelle expansion, la WNBA va rendre presque impossible à compter de l’an prochain le double emploi.

Les joueuses qui passent les huit autres mois de leur année en Europe ou en Australie, où elles gagnent parfois bien davantage que l’été aux États-Unis (comme l'a tristement montré l'affaire Brittney Griner), devront se rapporter au camp de la WNBA dès le 1er mai, même si leur saison n’est pas terminée, sans quoi elles ne pourront pas jouer de la saison. Une prise de position risquée qui pourrait bien se retourner contre la ligue si les salaires n'augmentent pas rapidement pour compenser la perte de revenus anticipés des athlètes.

Alors une expansion de la WNBA au Canada, c’est pour quand? Le plus tôt possible, espérons-le. Et pas juste à Toronto, pourquoi pas à Montréal et Vancouver aussi. Et ailleurs aux États-Unis également. Deux équipes? Je dis dix. Ce n’est certainement pas le talent qui manque. Et pourquoi pas jouer l’automne aussi, pendant les mois où la saison des hommes peine à lever. Une finale en décembre. 60 matchs.

Allez, un peu de courage, la peur est mauvaise conseillère.

Elles méritent plus, elles méritent mieux.