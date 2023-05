Si vous êtes un parent, j’imagine que vous devez être inquiété par toutes ces mauvaises nouvelles d’abus dans le sport. Je vous comprends! Heureusement, depuis 2021, nous avons une vraie ministre des Sports : l’honorable Pascale St-Onge.

Si le gouvernement de Justin Trudeau avait su ce qui attendait la personne assignée aux sports, je doute qu’il ait osé nommer une recrue en politique comme Mme St-Onge.

Telle une athlète faisant face à un adversaire redoutable, elle a affronté le défi de taille qui se dressait devant elle. Ne pouvant compter sur son expérience en politique, elle a misé sur sa force de caractère et sur son intelligence émotionnelle.

Elle a écouté tout un chacun, en s’assurant d’entendre les versions divergentes afin de se faire sa propre idée sur les fédérations sportives nationales. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, il était clair qu’un ménage du système était nécessaire. De nouveaux standards et une structure de contrôle plus rigide semblaient former une bonne piste de solution.

Depuis longtemps, je crois fermement que plusieurs problèmes et scandales dans le monde du sport auraient pu être atténués, souvent même évités, si nous avions eu de meilleures règles de gouvernance pour les conseils d’administration.

Vous ne voyez pas le lien? Pensez à Hockey Canada. Nous avons vu l’exemple quasi caricatural de mauvaise gouvernance et la façon dont cela peut mener à un désastre, avec de nombreuses victimes.

Vous n'êtes pas encore convaincu? Pensez à Gymnastique Canada. Avec un C. A. suivant les nouvelles règles, je suis certain que plusieurs entraîneurs auraient perdu leur emploi bien avant de faire autant de ravages.

La raison pour laquelle je retenais mon souffle jusqu’à l’annonce officielle de jeudi, c'est que je craignais qu’on ne suggère ce nouveau code de gouvernance du sport au Canada plutôt que l’imposer. Mais voilà, c’est fait! On l’imposera comme standard minimum aux fédérations sportives, sans quoi elles ne recevront pas leur financement public de Sport Canada.

Les fédérations auront quand même jusqu’à 2025 pour s’y conformer. Personnellement, j’aurais préféré 2024. Mais, au moins, le processus est enclenché.

On a aussi annoncé la création d’une unité de conformité. Il travaillera avec les fédérations et les experts externes à l’élaboration de plans d’action concrets assortis d’indicateurs clairs sur la gouvernance, le sport sécuritaire et la représentation des athlètes.

Bref, on donne enfin des dents à Sport Canada afin d’assurer l’imputabilité des organismes de sports au pays.

Déjà, c’était très bien. Mais ma plus grande et heureuse surprise, c’est qu’on ne pourra plus tenter de museler les athlètes par des ententes de non-divulgation. Plusieurs fédérations glissaient ces clauses de façon malicieuse dans leur contrat avec l’athlète : Signe et ferme ta boîte!

Cette clause dictatoriale empêchait quiconque de parler contre sa fédération sous peine de voir sa carrière se terminer plus tôt que prévu. Ces athlètes vivant des abus de toutes sortes, ou même ceux qui en étaient témoins, devaient donc souffrir en silence.

Cette culture d’omerta devait être démantelée au plus vite.

J’ai maintenant espoir qu’on va y arriver, car les athlètes auront enfin leur place dans la création d’un système sain où leur bien-être sera au centre de toutes les décisions.

J’en conviens, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de crier victoire. On doit aussi reconnaître que les athlètes de l'élite, dans les différentes fédérations sportives nationales, représentent moins de 1 % de tous les athlètes au Canada. Il faut donc que les provinces et municipalités fassent leur part.

Comme c’est souvent le cas en matière de sport, le Québec est l’exemple à suivre, puisqu’il a déjà créé et mis en place de solides structures de gouvernance et de prévention d’abus dans le sport.

Chers parents, nous sortons d’une crise sans précédent, avec une accumulation d’abus sur quelques décennies. Des centaines de vies ont été brisées et le système sportif a failli à son devoir de bien encadrer ces jeunes prêts à tout pour vivre leur passion.

Cependant, je suis convaincu que grâce à notre ministre des Sports, qui a su prendre le taureau par les cornes, l’avenir sportif de nos enfants est beaucoup plus rassurant.