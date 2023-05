Félix Auger-Aliassime éliminé d’entrée à Rome

L'Australien Alexei Popyrin, 77e au monde, a donné du fil à retordre à Félix Auger-Aliassime à son premier match à Rome, et l'a finalement éliminé en trois manches de 4-6, 6-4 et 7-5.

Le Québécois n'a jamais pu trouver ses marques et s'échapper dans ce match, qui a duré 3 heures et 17 minutes.

Auger-Aliassime a été trahi par son service, avec 9 doubles fautes et seulement 56 % de réussite sur sa première balle.

Dans leur premier affrontement, au début de l'année, l'Australien avait battu le Québécois sur terrain dur à Adélaïde (6-4 et 7-6).

Popyrin affrontera, au prochain tour, le vainqueur du match entre l'Américain Sebastian Korda (29e), fils de Petr Korda, et le Russe Roman Safiullin

Jannick Sinner s’installe à Rome

Plus tôt vendredi, Jannik Sinner, 8e au classement mondial, a démarré sans trembler les Internationaux d'Italie, à Rome, par une victoire au deuxième tour face à l'Australien Thanasi Kokkinakis (104e au monde), issu des qualifications, en deux manches de 6-1 et 6-4.

Jannik Sinner, favori de la foule à Rome Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Favori de la foule sur les terrains du Foro Italico, Sinner fera face, au prochain tour, au vainqueur du duel entre le Russe Alexander Shevchenko (93e) et l'Argentin Sebastien Baez (40e).

Chaudement applaudi sur le court central, l'Italien de 21 ans a brisé le service de son adversaire dès le premier jeu, et a ensuite déroulé son tennis, concluant la première manche au pas de charge en moins d'une demi-heure.

Kokkinakis, 27 ans, a offert davantage de résistance en deuxième manche, mais sans réussir à perturber véritablement l'Italien, qui n'a pas concédé la moindre balle de bris lors dans ce premier match, conclu en 78 minutes.

C'était la troisième victoire de Sinner contre l'Australien, sa première sur terre battue après deux victoires sur dur.

Il a mieux servi dans la deuxième manche, mais je suis content du niveau d'aujourd'hui, ce tournoi est évidemment particulier pour moi , a commenté Sinner.

Swiatek sans trembler

La no 1 au monde et double tenante du titre Iga Swiatek s'est offert une mise en bouche tranquille pour son entrée dans ces Internationaux d'Italie à Rome, vendredi.

Elle a pulvérisé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (42e) en deux manches de 6-0.

Iga Swiatek Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Dans ce match de deuxième tour, la Polonaise de 21 ans a récité pendant 80 minutes son tennis face à la Russe de 31 ans qui a tout essayé, en vain.

Swiatek poursuivra sa préparation pour Roland-Garros (28 mai-11 juin), où elle est aussi tenante du titre, en rencontrant au prochain tour la gagnante du match entre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (68e) et l'Américaine Bernarda Pera (32e).

La Polonaise fait figure de favorite dans un tournoi qui a déjà perdu plusieurs têtes d'affiche jeudi avec les éliminations de la no 2 au monde Aryna Sabalenka, de la no 3 Jessica Pegula et de la gagnante du tournoi en 2019 Karolina Pliskova.