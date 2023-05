Tammara Thibeault et Mikaël Kingsbury récompensés au Gala Sports Québec

Tammara Thibeault a remporté le prix Maurice athlète féminine de l’année au niveau international. Couronnée championne du monde des moins de 75 kg, Thibeault a également décroché l’or au Championnat des Amériques et aux Jeux du Commonwealth.

Tammara Thibeault Photo : IBA

Chez les hommes, c’est Mikaël Kingsbury qui a été récompensé au niveau international. Le skieur acrobatique le plus titré de l’histoire en Coupe du monde des bosses a ainsi reçu le neuvième Maurice de sa carrière dans cette catégorie.

Mikaël Kingsbury Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

La hockeyeuse Marie-Philip Poulin a quant à elle été récompensée du Maurice d’athlète en sport collectif au niveau international. La capitaine de l’équipe nationale a aidé le pays à gagner l’or aux Jeux olympiques de Pékin, amassant trois points en grande finale. Poulin a également raflé l’or au Championnat mondial en septembre dernier.

19 prix Maurice ont été remis au cours de la soirée, dont quatre pris à des athlètes et entraîneurs de patinage artistique: Marilyn Langlois et Pascal Denis dans la catégorie entraîneurs en sport collectif (patinage artistique synchronisé), Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon et Romain Haguenauer dans la catégorie entraîneurs en sport individuel, et les Suprêmes Senior, nommée équipe de l'année (patinage artistique synchronisé).

