La véracité du témoignage de Charmaine Crooks remise en question

Crooks est la plus récente dirigeante de Canada Soccer à témoigner devant le comité du Patrimoine, alors que la fédération est au cœur d'un conflit de travail avec les joueurs et joueuses des équipes nationales, qui remettent en question les pratiques de gouvernance de l'organisation.

La séance de questions-réponses, qui devait durer deux heures, a été écourtée par le retard de plus d'une heure de Crooks, et a vu la présidente esquiver la majorité des questions.

L'ancienne athlète olympique, élue présidente de Canada Soccer le 6 mai, a dû répondre d'entrée à une question brûlante du député conservateur Kevin Waugh, qui a rappelé que les équipes nationales sont complètement à bout [pissed off] de vous et votre organisation.

La présidente de Canada Soccer a répliqué croire qu'elle mérite l'opportunité de prendre en charge le leadership de Canada Soccer et de miser sur ses expériences personnelles pour améliorer et guérir l'organisme.

Plusieurs députés ont soulevé l'incapacité de Crooks de se souvenir si elle avait été présente lors d'une réunion antérieure de l'organisme, dans laquelle l'ancien président de Canada Soccer, Nick Bontis, avait demandé de quoi Christine Sinclair [NDLR : capitaine de l'équipe nationale féminine] se plaint [bitching about] encore?

Je me demande si vous n'êtes pas en train de mentir. Êtes-vous complètement honnête avec nous, ou tentez-vous d'éviter nos questions? , a lancé la députée conservatrice Rachael Thomas, alertée par le langage corporal de Crooks.

Crooks a répliqué refuser avec véhémence cette notion .

Sous le feux des questions à propos d'une entente controversée entre Canada Soccer et Entreprises Canada Soccer [Canadian Soccer Business], qui gère entre autres les commandites, Crooks a indiqué travailler à moderniser l'entente afin d'augmenter la valeur des commandites.

C'est une entente qui était bonne à l'époque. Maintenant, les choses ont changé , a dit Crooks.

Dans l'entente de représentation annoncée en 2019, Entreprises Canada Soccer a pris en charge les commandites et les ententes de droits de diffusion en échange d'un paiement annuel, évalué à 3 millions, envoyé à Canada Soccer.Entreprises Canada Soccer utilise une portion de ses fonds pour financer la Première ligue canadienne masculine.

Plusieurs estiment que cette entente est trop rigide, et qu'elle ne permet pas à Canada Soccer de bénéficier des succès récents des équipes nationales. L'équipe féminine a remporté l'or aux Jeux olympique de Tokyo 2022, tandis que l'équipe masculine s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Des jours meilleurs »

Je crois fortement que nous retrouverons des jours meilleurs , a dit Crooks, affirmant sa volonté de travailler dans la confiance, la transparence et la communication .

Crooks a fait part de ses priorités pour son mandat à la tête Canada Soccer : atteindre l'équité salariale , améliorer la gestion des budgets des équipes nationales pour leur permettre d'en assurer le succès, retravailler l'entente de commandites avec l'organisme Entreprises Canada Soccer, ajouter plus de joueurs dans la gouvernance de la fédération, donner plus de pouvoir aux membres votants de l'organisme, et assurer une transparence financière totale .

J'ai l'intention de bâtir un environnement où chacun se sent capable de participer à notre sport, de faire valoir ses opinions, et où les divergences d'opinions sont mises en valeur et discutées sans crainte , a dit Crooks.

Crooks a été élue présidente en mai, près avoir occupé le poste par intérim suite au départ de Nick Bondis, reconnaissant qu'un changement était nécessaire afin de régler le conflit de travail avec les équipes nationales.

Outre Crooks, l'ancien président de Canada Soccer Nick Bontis, le secrétaire-général Earl Cochrane, et l'ancien président Steven Reed ont aussi témoigné devant le comité du patrimoine, tout comme le président de la CONCACAF Victor Montagliani, le chef des opérations financières Sean Hefferman, ainsi que les joueuses Christine Sinclair, Janine Beckie et Sophie Schmidt.