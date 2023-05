Le groupe de Ryan Reynolds se retirerait du projet d’achat des Sénateurs

L'acteur canadien Ryan Reynolds et le groupe Remington, unis dans une candidature conjointe, se retireraient de la course pour faire l’acquisition des Sénateurs d’Ottawa.

La journaliste d'ESPN Emily Kaplan a été la première à rapporter la nouvelle, reprise par de nombreux organes de presse depuis. La LNH a refusé de commenter la situation.

Reynolds s'était associé au promoteur immobilier Remington pour acheter les Sénateurs d'Ottawa, dont la valeur est évaluée à 800 M$ par le magazine Forbes. Le groupe était prêt à déposer une offre dépassant le milliard de dollars pour obtenir la franchise de la LNH, toujours selon ESPN, mais se serait retiré de la course après s'être vu refusé une demande pour obtenir une fenêtre exclusive afin de compléter l'entente avec les propriétaires actuels.

La date limite pour que les groupes puissent soumettre des offres finales est le 15 mai.

Beaucoup d'intérêt

La vente des Sénateurs a été annoncée en novembre après le décès de l'ancien propriétaire Eugene Melnyk, et stimule depuis l'intérêt de plusieurs célébrités, comme le rappeur Snoop Dogg et le groupe de Neko Sparks, ou le chanteur The Weeknd et les milliardaires Jeffrey et Michael Kimel.

Reynolds avait lui-même confirmé en novembre son intérêt sur le plateau de l'émission américaine The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

J’essaie [de les acheter], mais c’est très cher. J’ai besoin d’un partenaire avec les poches profondes. On pourrait former un groupe pour les acheter , a répondu celui qui est déjà copropriétaire du club de soccer Wrexham AFC avec un autre acteur, Robert McElhenney.

Reynolds avait également été ovationné par les partisans des Sénateurs après avoir été vu dans les gradins du Centre Canadian Tire, domicile de l'équipe.

En décembre, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, avait confirmé avoir rencontré Reynolds à propos de son intérêt pour devenir un propriétaire dans la LNH.

Si nous pouvons trouver une manière de l'inclure [Reynolds], je crois que ce serait excellent pour les Sénateurs et pour la LNH. Il est très intelligent, il détient plusieurs entreprises en plus de sa carrière d'acteur et il comprend l'univers du sport et de la promotion. Je crois qu'il nous a dit que son nombre d'abonnés sur toutes ses plateformes combinées était supérieur à 100 millions , avait dit Bettman lors de la rencontre des gouverneurs de la LNH en décembre.