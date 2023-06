Des leçons des 25 premières années de lutte antidopage

Après ces révélations-chocs, on déduit rapidement que le scandale touche, de près ou de loin, l’ensemble du peloton cycliste. Pour certains, le secret qui vient d'éclater au grand jour va bien au-delà de la tricherie organisée : il s’agit d'un problème de santé publique.

Montré directement du doigt, le monde du sport n'a pas le choix et doit réagir afin de rebâtir une certaine crédibilité. On crée alors l’Agence mondiale antidopage (AMA). Et pour appuyer le message voulant que la naissance de cet organisme marque le début d'un temps nouveau, de l'assainissement du sport et de la traque des tricheurs, ce sera le très respectable Montréalais Dick Pound qui en sera le président.

Lance Armstrong après s'être soumis à un test antidopage, au Tour de France de 1999. Photo : Getty Images / ndreas Rentz/Bongarts

Certes, on a assisté à la chute du géant dopé Lance Armstrong et au scandale du dopage étatique russe, entre autres. Mais 25 ans plus tard, peut-on réellement crier victoire?

Lors du colloque tenu récemment par la Chaire de recherche mondiale sur l'antidopage de l’Université de Sherbrooke, sur le thème Vers un sport plus responsable? Retour sur 25 ans de lutte antidopage , le directeur général de l’ AMA , Olivier Niggli, a parlé d'avancées considérables réalisées en un quart de siècle.

On a fait beaucoup de progrès en 25 ans. On a réussi à harmoniser les différents acteurs de la lutte antidopage. Aujourd’hui, on a un système qui est beaucoup plus mature où cohabitent les tests, les enquêtes et une grande partie éducative. Donc, un système plus mature et plus efficace qu’il ne l’était.

Willy Voit, le soigneur de l’équipe Festina, avait été arrêté à la frontière franco-belge transportant des produits dopants. Depuis, le monde du sport est en constante évolution pour enrayer le dopage. Le reportage de Robert Frosi.

Là où le bât blesse, c’est lorsque l’on observe de près les acteurs de la lutte antidopage. On a la nette impression que tout le monde n’a pas les mêmes intérêts et, surtout, que tout le monde ne pousse pas dans le même sens. Olivier Niggli le reconnaît et aimerait une participation plus claire des États.

Les agences antidopage, les fédérations et les organisateurs de grands évènements sportifs poussent dans le même sens. Tout le monde suit les mêmes règles, et le système est cohérent. Là où l'on aimerait voir plus de progrès, plus d'harmonisation, c’est au niveau des autorités publiques, des gouvernements, qui ont une responsabilité qui leur est propre. C’est la législation, les enquêtes que l’on peut faire avec leurs forces de polices et de douanes. Et aujourd’hui, on n'a pas cette harmonisation des pays à travers le globe, qui n’ont certainement pas les mêmes moyens, qui sont investis pour la lutte contre le dopage.

Geneviève Jeanson au troisième tour du Grand Prix cycliste de Montréal, en 2003 Photo : La Presse canadienne

L’une des invitées de cette conférence n'était nulle autre que l’ancienne cycliste Geneviève Jeanson. Celle qui a longtemps été la paria dans le monde du sport, après ses aveux de dopage, s'est reconvertie depuis en conférencière. Elle parle ouvertement de ses années de dopage et pense être la personne la mieux placée pour sensibiliser les jeunes. Elle regrette d’ailleurs d’avoir été laissée à elle-même à son époque.

J’aurais aimé que le système antidopage soit derrière les athlètes, j’aurais aimé qu’ils protègent les athlètes, a-t-elle insisté. C’est de cela que j’aurais eu besoin à mon époque. Je pense qu’il faut que les agences antidopage soient outillées pour être capables de comprendre ce qui se passe en arrière, dans l'environnement de l’athlète.

Je pense qu’il est important de comprendre le pourquoi. D'après mon expérience, ce n’est pas juste le modèle Lance Armstrong, le doping. Je pense qu’il y aurait dû y avoir un système de soutien et d’accompagnement.

« Au lieu de nous accuser, au lieu de nous jeter à la rue, il y aurait dû avoir un suivi et un accompagnement. » — Une citation de Geneviève Jeanson

Elle parle également de la vulnérabilité de l’athlète, qui est souvent l’objet de mauvaises influences. Pour celle qui a été en quelque sorte victime du dopage, l’éducation est primordiale.

On devrait continuer l’éducation avec des athlètes qui ont pris des produits dopants, car c’est certain que l'expérience parle plus et peut aller toucher les jeunes, les entraîneurs et l’ensemble du milieu sportif.

J’aimerais voir un système d'accompagnement. Car si un athlète veut parler et dire "oui, j’en ai pris, des produits dopants et je suis pris là-dedans et ce n’est pas mon choix, j’ai ma vie, j’ai une famille, je veux m’en sortir", il faut être capable de l’aider. C’est comme ça que l'on va aller au bout de l’omerta du dopage.

Lyne Bessette et Geneviève Jeanson, anciennes rivales devenues amies. Photo : Facebook/Geneviève Jeanson

Lyne Bessette, une ancienne rivale sur le circuit féminin, a aussi témoigné au sujet de ses années en tant qu’athlète. Il y a quelques mois, elle s'est finalement réconciliée avec Geneviève Jeanson, qu’elle a longtemps considérée comme une tricheuse. Elle a finalement découvert une victime plutôt qu’une actrice.

Quand je repense à ce que Geneviève a vécu, car je suis plus proche d’elle aujourd’hui, je me demande pourquoi je n’ai rien dit. Pourquoi ai-je laissé faire? Elle se faisait engueuler par son entraîneur. Je voyais que ce n’était pas normal. Pourquoi la fédération n'a-t-elle rien fait, pourquoi est-on resté là à ne rien faire? À cette époque, quand on avait des doutes sur des athlètes ou sur l'entourage, on n’avait pas beaucoup d’endroits où aller pour dire : "Vous pourriez peut-être faire des petites recherches..."

Pour l’ancienne cycliste, il ne faut pas stigmatiser les athlètes, qui sont souvent les victimes d’un système. Ce sont plutôt tous les réseaux qu’il faut dénoncer.

Ce ne sont pas juste les athlètes. Oui, ce sont eux qui ont pris la décision de prendre de la drogue, mais on a un entourage, on a des parents, on a une fédération, on a un coach… On a des gens qui sont autour de nous comme des amis. Ils font quoi, eux autres? C’est quoi, leur responsabilité par rapport à nous en tant qu'athlète au niveau national ou international? Alors, ça, ce sont des questions qu’il faut se poser par rapport à ceux qui se sont fait prendre par le dopage.

Lyne Bessette croit que si la parole doit se libérer et briser l’omerta, il faut donner à l'athlète un espace où s’exprimer.

Donner une voix plus grande aux athlètes. On doit donner une place aux athlètes dans les conseils d'administration des fédérations pour qu’ils puissent parler et dire vraiment comment ils se sentent dans le sport, pas juste les mettre là, sur une chaise, et ne pas leur donner la possibilité de s’exprimer.

Lance Armstrong pendant l'ascension du mont Ventoux, au Tour de de France de 2002, est accueilli par un spectateur brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire : « Vive le dopage. » Photo : Getty Images / AFP/Joel Saget

Pour conclure sur ces 25 années de lutte contre le dopage, on a demandé au directeur de l’ AMA si les gendarmes avaient réussi à attraper les voleurs.

Je pense que le sport et l’antidopage sont un reflet de la société, un microcosme de la société. Dans la société en général, vous aurez toujours des voleurs et vous aurez toujours des gendarmes, mais je pense qu’aujourd’hui, il est plus difficile d’être un voleur dans l’antidopage que cela ne l’était avant.

Du haut de ses 25 ans, la lutte antidopage est maintenant devenue adulte. Elle a même réussi à créer une famille, bien que quelque peu dysfonctionnelle. Il faudra maintenant voir si ses enfants réussiront à bâtir un environnement plus propre. Un sport qui ne se contentera plus de prendre des raccourcis.