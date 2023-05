Deux des trois meilleures du monde sont éliminées à Rome

L'Américaine Jessica Pegula a perdu 6-2, 3-6 et 6-3, jeudi, dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi de Rome contre sa compatriote Taylor Townsend, issue des qualifications.

La 168e raquette mondiale, qui avait été battue au deuxième tour des qualifications à Madrid, tentera d'atteindre les huitièmes de finale sur la terre battue romaine contre la Chinoise Xiyu Wang (75e).

À 27 ans, Townsend, qui a accouché en 2021, a décroché la deuxième victoire de sa carrière face à une joueuse du top 10 après celle au deuxième tour des Internationaux des États-Unis en 2019 face à la Roumaine Simona Halep (alors 4e à la WTA), sur le court Arthur-Ashe. Elle avait ensuite atteint les huitièmes de finale.

En fin de journée, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et lauréate du tournoi de Madrid samedi dernier, a été éliminée par l'Américaine Sofia Kenin (134e) en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-2.

Sabalenka, qui a remporté en janvier en Australie son premier titre majeur, n'avait pas encore été éliminée dès son entrée en lice dans un tournoi cette année.

Kenin, ex-4e mondiale qui n'a jamais vraiment confirmé son titre aux Internationaux d'Australie en 2020, affrontera l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (47e) pour une place en huitièmes de finale.

De son côté, après avoir décroché le titre en double à Madrid, la Bélarusse Victoria Azarenka a haussé son niveau de jeu d'un cran en simple pour venir à bout de Sloane Stephens en deux manches de 6-4 de 6-3.

L'Américaine venait tout juste de remporter un titre en simple sur la terre battue de Saint-Malo, en France, alors qu'Azarenka pliait l'échine au premier tour dans la capitale espagnole.

Azarenka s'est servie de sa puissance et de son jeu en fond de terrain pour prendre les commandes de la rencontre. Elle a ensuite réussi un amorti gagnant pour couronner un long échange en milieu de deuxième manche et confirmer le bris qui lui donnait l'avance 4-2.

Elle foule la terre battue du Foro Italico pour la 14e fois de sa carrière. Elle a atteint la finale en 2013, mais elle s'y était inclinée face à l'Américaine Serena Williams.

Cette saison, Azarenka a accédé au carré d'as des Internationaux d'Australie et remporté le titre en double à Madrid la semaine dernière avec la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, qui sera de nouveau sa partenaire à Rome.

La finaliste des Internationaux de France l'an dernier, l'Américaine Coco Gauff, a malmené la Kazakhe Yulia Putintseva, 6-0, 6-1.

Par ailleurs, la championne dans la capitale italienne en 2019 et double finaliste, la Tchèque Karolina Pliskova, a été surprise par la Hongroise Anna Bondar 7-6 (7/5) et 6-2. Wang Xiyu a défait la Roumaine Irina-Camelia Begu 6-4, 7-5 et la 11e tête de série, la Russe Veronika Kudermetova, a battu l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz 7-5, 6-2.

L'Ontarienne Bianca Andreescu, qui a bénéficié d'un laissez-passer pour le deuxième tour, aura rendez-vous avec la Tchèque Marketa Vondrousova vendredi.

Auger-Aliassime en scène vendredi

Albert Ramos-Vinolas a éliminé l'Italien Francesco Passaro 4-6, 6-1 et 6-4. Il a du même coup pris rendez-vous avec Carlos Alcaraz. L'Espagnol l'avait vaincu en cinq manches à Roland-Garros l'an dernier.

Pour sa part, l'Italien Lorenzo Sonego a célébré son 28e anniversaire de naissance en dominant le Français Jérémy Chardy 6-2 et 6-1.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime fera son entrée en scène vendredi contre l'Australien Alexei Popyrin.

Rome est le dernier tournoi préparatoire d'envergure aux Internationaux de France, qui se mettront en branle à la fin du mois.