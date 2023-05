Embrasser la beauté de la rivalité Montréal-Toronto

Ce n’est peut-être pas encore au même niveau que la rivalité Canadiens-Nordiques le Vendredi saint, mais deux affrontements en moins d’une semaine entre le CF Montréal et le Toronto FC, ça s’insère bien dans la semaine des rivalités, telle qu’imaginée par la MLS.

Que ce soit le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid, le derby della Madonnina , entre l’AC Milan et l’Inter, ou le Manchester derby entre United et City, le soccer est rempli de ces affrontements traditionnels entre deux équipes d’une même ville, d’une même région ou d’un même pays.

L’entraîneur-chef du CF Montréal Hernán Losada, encore relativement nouveau au club, vit et embrasse la rivalité Montréal-Toronto.

Chaque derby a son histoire, a rappelé Losada. Histoire des villes, histoire de ce qui s’est produit auparavant. Chaque derby est spécial pour nous, en tant qu’organisation, en tant que club, mais surtout pour les supporteurs. […] Au bout du compte, c’est trois points, mais ça donne le sentiment que c’est beaucoup plus que trois points. C’est spécial et c’est très agréable, que ce soit comme joueur de soccer ou comme entraîneur. Ça vous donne de la motivation, de l’énergie.

« Tu sais que tu ne dois pas décevoir tes partisans dans ce genre de match. C’est beau d’être vivant et de participer à ce genre de derby. » — Une citation de Hern­án Losada, entraîneur-chef, CF Montréal

Naturellement, toutes les rivalités sont plus agréables quand elles sont vécues du côté des gagnants. Et samedi, le CF Montréal aura l’occasion de conserver cette perspective en accueillant les Torontois, privés de leurs partisans après quelques débordements mardi soir.

Deux matchs en cinq jours, c’est beaucoup au soccer, peu importe l’adversaire. Surtout quand ça s’insère dans un calendrier de 8 matchs en 29 jours ou, si vous préférez, deux matchs par semaine pendant quatre semaines.

Jeudi, Canada Soccer a confirmé la présentation que la demi-finale du championnat canadien entre le CF et le Forge Fc se tiendra au stade Saputo , mercredi le 24 mai.

L'équipe montréalaise fera le tour de nord-est lors de ses huit matchs avec trois rencontres à Montréal et cinq sur les terrains adverses.

Hernan Losada vit et dénonce gentiment ce que tous les entraîneurs de la MLS vivent et soulignent annuellement.

Je suis un peu déçu du programme de matchs, a reconnu Losada. Je crois que ce n’est pas normal. Devoir jouer deux matchs par semaine pendant une période de trois ou quatre semaines, c’est trop. Honnêtement, c’est trop.

Pour le groupe d’entraîneurs, l’important sera de bien gérer le personnel au cours de ce long mois.

C’est impossible de jouer chaque match avec le même onze. C’est important de faire une bonne rotation, mais aussi de jouer avec des joueurs qui sont bien , a dit Losada, qui laisse entendre qu’un joueur qui est sur une bonne lancée peut rester dans la formation même s’il est fatigué et se montrer plus efficace qu’un joueur qui n’est pas prêt à rentrer.

L’entraîneur estime aussi que tous ne dépensent pas le même niveau d’énergie.

Défenseur central, surtout si tu joues à trois ou à cinq, les efforts sont bien moindres que pour un attaquant, un milieu défensif ou un joueur qui joue “box-to-box” [un milieu relayeur, qui couvre beaucoup de terrain].

Selon ce qu’a dit l’entraîneur lors de sa rencontre médiatique de jeudi, il faut s’attendre à ce que le défenseur Gabriele Corbo dispute un troisième match de suite. Le Bleu-blanc-noir sera privé de l’arrière central Joel Waterman, suspendu.

Pour ce qui est du reste de la formation, il faudra attendre que les journées de récupération et de retour à l’entraînement soient complétées.