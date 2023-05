Ottawa serre la vis aux C. A. des fédérations sportives

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, en a fait l’annonce jeudi à la Maison des sports à Ottawa.

L'objectif de tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment des fondations pour arriver à changer la culture dans le sport canadien, affirme la ministre. Les choses qu'on a entendues, c'est qu’il règne une espèce d’omerta ou de loi du silence.

À la suite de nombreux scandales qui ont ébranlé le sport canadien au cours des derniers mois, le gouvernement souhaite uniformiser les pratiques en matière de gouvernance et, surtout, s’assurer que les fédérations soient plus transparentes et imputables.

On nous a dit qu’il n’y avait pas assez d'imputabilité au sein du système ou de transparence. Et donc là, les conseils d'administration vont devoir publier leurs procès-verbaux et leurs états financiers, vérifiés et détaillés, sur leur site web. On change la composition des conseils d'administration pour éviter les conflits d'intérêts , souligne-t-elle.

Parmi les grands principes que les organisations devront appliquer, notons :

la taille des conseils d’administration devra être fonctionnelle, donc être composé de 5 à 15 membres (l’idéal étant de 7 à 11 membres);

au moins 40 % des administrateurs des C. A. devraient être indépendants (ne recevoir aucun avantage matériel et être libre de conflits d’intérêts);

le C. A. devrait être composé, au maximum, de 60 % d’administrateurs du même genre;

au moins un représentant des athlètes devra siéger au conseil d’administration ou, du moins, être observateur;

le président du C. A. devrait être élu par les administrateurs et être indépendant.

Pascale St-Onge discute avec des athlètes de l'implication de ces derniers dans leurs fédérations. Photo : Radio-Canada / Josie-Anne Taillon

Au cours des dernières années, le système reposait beaucoup sur la bonne foi des organisations sportives. Dorénavant, Sport Canada sera le chien de garde de ces grands principes.

Il y a des experts qui vont être embauchés de l'externe pour aider Sport Canada à établir des indicateurs qui sont fiables et des outils aussi d'évaluation qui sont appropriés, explique Pascale St-Onge. Il va également y avoir un processus de sanction. Quand les organisations ne remplissent pas les critères, on va leur fournir des outils pour les aider à l'accomplir. Mais quand ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il y aura des sanctions liées aux finances.

Les fédérations ne seront pas surprises par l’imposition du Code de gouvernance puisqu’il existe depuis 2021. Certaines s’y référaient déjà pour s’assurer qu'elles respectent les bonnes pratiques.

Pas d’enquête publique sur le sport canadien

Depuis plusieurs semaines déjà, le Bloc québécois réclame une enquête publique sur le sport canadien. Certains athlètes considèrent aussi que cet exercice est nécessaire pour faire le ménage dans un système qui a été trop longtemps laissé sans surveillance.

Ce n’était toutefois pas dans les plans de la ministre d’annoncer une enquête publique maintenant.

Elle affirme toutefois qu'il y en aura une en temps et lieu.

Je suis toujours aussi déterminée que je l'étais quand j'en ai parlé devant le comité du statut de la femme à donner une réponse aux athlètes qui font ces demandes-là, affirme Pascale St-Onge. Ce que l’on annonce aujourd’hui, c'est vraiment une réforme du système sportif, mais il y a encore des choses qui s'en viennent. Il y a entre autres les rapports du comité du statut de la femme, du comité du patrimoine dans lequel il va y avoir des recommandations. On va les étudier de façon très sérieuse et je me suis engagée et je maintiens la même détermination à satisfaire la demande des athlètes pour une enquête nationale.

La ministre St-Onge a aussi tenu à rappeler que, depuis le 1er avril, tous les athlètes nationaux peuvent se référer au Bureau de la Commissaire à l'intégrité dans le sport pour dénoncer des situations d'abus ou de mauvais traitement afin d'obtenir un accompagnement.

C'est une avancée majeure. Auparavant, les mécanismes devaient être mis en place par les organismes eux-mêmes. Il y avait une perception que les résultats des enquêtes n'étaient pas assez indépendants. On doit en faire plus pour la prévention et l'éducation. On ne veut pas juste traiter les cas d'abus ou de mauvais traitements, on veut les prévenir.

Il est prévu qu'un registre des sanctions imposées aux entraîneurs sera mis à la disposition du public.

L'idée est que les membres du public, les athlètes, les parents et les organisations pourront vérifier si les entraîneurs ont déjà reçu une sanction en cours. Une fois qu'elle sera terminée, elle devrait être retirée de l'aspect public, mais les organisations pourront toujours vérifier si les entraîneurs qu'elles veulent embaucher ont déjà reçu des sanctions. Des travaux sont en cours, on veut y arriver le plus rapidement possible.

Du même souffle, la ministre St-Onge veut rehausser les standards de certification et de sélection des entraîneurs dans les organisations sportives nationales. Elle précise que les entraîneurs provenant de pays étrangers auront aussi à suivre des formations sur les valeurs et les normes du sport canadien avant d'être embauchés.

Afin que tous les intervenants puissent cibler les situations problématiques et savoir comment agir, le gouvernement investira 1 million de dollars dans la promotion et l'utilisation d'outils pour contrer la maltraitance dans le sport.

C'est simple, on doit faire mieux , a résumé la ministre.

Financement

Un autre point de discorde soulevé par certains membres de la communauté sportive est la question du financement des fédérations. Il est étroitement lié à la performance des athlètes par le programme À nous le podium. Le modèle est remis en question sous prétexte que la recherche des médailles à tout prix se fait au détriment du bien-être ou même de la santé des athlètes.

La ministre Pascale St-Onge (au centre) discute avec les athlètes Alison Levine et Jonathan Vermette. Photo : Radio-Canada / Josie-Anne Taillon

La ministre des Sports note que cet aspect fait partie d’une réflexion plus large qui a lieu sur la Politique canadienne du sport.

Il y a encore du travail qui va devoir être fait, notamment avec notre organisme À nous le podium, pour revoir un peu la façon dont on finance et ce qu'on valorise le plus dans le système sportif. Donc, il va y avoir la publication de la politique canadienne du sport qui devrait traiter de ces enjeux-là, notamment la définition de l'excellence, les valeurs qu'on accorde, puis qu'est-ce qu'on valorise à travers le système sportif? Et donc, il va avoir encore du travail à faire , conclut-elle.

Les consultations avec la communauté sportive sont en cours et la révision de la Politique canadienne du sport devrait avoir lieu au cours des prochains mois.