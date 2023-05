Le Groupe Sports et divertissement de Québecor s’était porté acquéreur de la concession du Junior de Montréal en juin 2011. L’équipe avait alors été rebaptisée l’Armada de Blainville-Boisbriand et elle avait quitté l’Auditorium de Verdun pour s’installer au tout nouveau Centre d’Excellence Sports Rousseau, érigé à l’intersection des autoroutes 15 et 640.

En plus de Québecor, on retrouvait chez l’Armada un groupe d’actionnaires minoritaires notamment composé de l’homme d’affaires Pierre Gendron et des anciens joueurs de la LNH Joël Bouchard, Daniel Brière, Ian Laperrière et Jean-Sébastien Giguère.

Quatre ans après l’acquisition de l’Armada, Québecor est aussi devenu propriétaire des Remparts de Québec, même si les règles de la LHJMQ interdisaient à un même propriétaire de posséder deux équipes. Les dirigeants du circuit avaient cependant accepté de faire une exception, à condition que l’Armada et les Remparts ne puissent transiger ensemble, directement ou indirectement.

Dès son arrivée au nord de Montréal, l’Armada a connu d’intéressants succès tant sur la patinoire qu’aux guichets. Au classement, cette équipe est devenue l’une des plus compétitives et constantes de la LHJMQ. En ce qui a trait aux ventes de billets, Blainville-Boisbriand se classait en milieu de peloton avec des assistances moyenne de quelque 2500 spectateurs.

L’arrivée du Rocket de Laval dans le paysage sportif de la grande région métropolitaine a toutefois fait mal à l’Armada. Lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023, Blainville-Boisbriand s’est respectivement classé aux 16e et 15e rangs de la ligue avec des assistances moyenne de 1700 et 1400 spectateurs.

***

Des rumeurs de déménagement ont circulé au cours des derniers mois mais il n’en est rien selon plusieurs personnes interrogées par Radio-Canada Sports. Au contraire, le maintien de la concession dans les Basses-Laurentides est une condition sine qua non pour les éventuels nouveaux propriétaires.

Selon nos sources, ce sont deux hommes d’affaires locaux, Pierre Gendron (actuel actionnaire minoritaire) et Jean-François Trudeau qui se porteraient acquéreurs d’un important bloc d’actions de l’Armada. Québecor conserverait toutefois une participation minoritaire, autour de 10 %, au sein de l’organisation.

Pierre Gendron est un ancien joueur de la LHJMQ. Il s’est aussi distingué dans l’uniforme des Redmen de McGill. Il est notamment propriétaire de cinq magasins Sports Rousseau en plus de diriger une compagnie d’investissement immobilier. Aux côtés de Joël Bouchard, Gendron a par ailleurs été à l’origine du projet de construction du Centre d’Excellence de Boisbriand.

Pour sa part, Jean-François Trudeau est chef d’une entreprise de produits d’hygiène de vêtements et d’équipements sportifs appelée CAPTODOR. Il jouit d’une réputation enviable dans la région et dans le milieu du hockey. Depuis quelques années, il occupe les fonctions de directeur général du Phénix du Collège Esther-Blondin de la Ligue M18 AAA.

Quant aux anciens joueurs de la LNH mentionnés précédemment, ils ont l’intention de rester à bord et souhaitent ne rien changer à leur statut d’actionnaires de l’Armada.

Il semble toutefois qu’une participation accrue de Joël Bouchard aux opérations de l’équipe soit sérieusement envisagée. Des discussions doivent avoir lieu prochainement à cet effet. L’Armada a connu ses meilleures saisons quand Bouchard en était le directeur général.

Il serait toutefois surprenant que Joël retourne derrière le banc de l’équipe , a précisé une source bien au fait de la situation.

Joël Bouchard derrière le banc de l'Armada, le 7 octobre 2016 Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

***

Bref, les discussions devant mener à la vente de l’équipe sont très avancées.

Il est minuit moins une selon certains, tandis que d’autres font valoir que des détails restent à finaliser.

Si la transaction survient, elle devra être entérinée par les gouverneurs de la LHJMQ. Ces derniers se réuniront à Sherbrooke à l’occasion du repêchage de la ligue, qui aura lieu le 10 juin prochain.