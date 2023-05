Un deuxième titre mondial qui remplit de fierté Christa Deguchi

Tout de suite après sa victoire, Christa Deguchi a dit en entrevue sur le tatami qu'elle était très fière d'elle, car aucun combat n'a été facile dans son parcours vers la médaille d'or.

Malgré sa fatigue, la championne du monde a accepté avant d'aller se coucher de revenir sur sa journée pour Radio-Canada.

Ça a été une journée assez difficile pour moi. Le tirage au sort ne m’a pas favorisée du tout , explique-t-elle en vidéoconférence de Doha.

Christa Deguchi en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Son parcours aurait pu en effet se terminer dès son premier combat. La Britannique Nekoda Smythe-Davis, pourtant 38e au monde, lui a donné du fil à tordre. Deguchi a écopé de deux shidos (NDLR: 3 shidos = élimination) avant de l'emporter à 3 secondes de la fin du temps réglementaire de 4 minutes.

Ce n’est pas que je n’étais pas prête, mais je n’étais pas à 100% physiquement, révèle-t-elle. Mon corps était un peu crispé ces derniers jours.

Ce qu'a constaté l'entraîneur national Antoine Valois-Fortier au bord du tatami.

Je l'ai sentie nerveuse dans les premiers échanges de ses premiers combats. Ça a permis à Christa de ne pas se projeter trop loin, et de se concentrer sur un combat à la fois , a-t-il expliqué à Radio-Canada.

Plus la journée avançait et plus elle a retrouvé ses repères , ajoute-t-il, et elle a conclu sa journée de manière spectaculaire. Son parcours a été difficile, mais elle a très bien su gérer ça.

L'athlète canadienne est allée puiser au fond d'elle-même les ressources nécessaires pour passer au travers.

J'ai bien contrôlé le côté mental, explique Deguchi, et je pense que je m’en suis bien sortie. C’est pour cela que je suis vraiment fière de ce que j’ai accompli.

« Je me suis fait confiance, et ça a bien fonctionné. C'est ce dont je suis la plus fière. » — Une citation de Christa Deguchi

La Canadienne Christa Deguchi a remporté l'or aux Championnats du monde de Doha. Photo : afp via getty images / KARIM JAAFAR

Elle a conclu sa journée de la manière la plus spectaculaire, affirme Valois-Fortier. Avec, probablement, une des plus belles projections du tournoi contre son adversaire japonaise.

Christa Deguchi a en effet dominé la finale pour la médaille d'or contre la Japonaise Haruka Funakubo, 4e au monde. Une adversaire qu'elle n'avait affrontée que deux fois, en 2018 (chacune avait remporté un combat).

J’ai été contente de ma finale. C'est vrai qu'on s'était affronté il y a longtemps, mais je ne m’étais jamais entraînée avec elle, fait-elle remarquer. Donc, je ne savais pas comment ça allait se passer. J’étais bien concentrée, je me sentais bien, alerte, sûre de mes moyens, et j’ai pu imposer mon style de judo.

Il faut quand même mentionner que la championne du monde en titre (et championne olympique en 2016), la Brésilienne Rafaela Silva, no 1 au monde, a été sortie à son premier combat, contre toute attente.

Ce qui a ouvert le tableau pour Christa Deguchi. Sans pour autant la soulager.

Christa est restée concentrée sur elle-même, on se l'était répété plusieurs fois, explique l'entraîneur québécois. On se concentre sur ce qu'on contrôle, et c'est l'adversaire qui est devant nous. Je ne crois pas que la défaite de Silva l'a affectée. Dans la forme qu'elle était, je suis confiant que Christa aurait pu battre la Brésilienne.

À 27 ans, Christa Deguchi a donc remporté deux titres mondiaux. Ce titre lui permet d'oublier sa déception de ne pas avoir pu participer aux JO de Tokyo et le coup au moral qui a suivi.

Après tout ce qu’elle avait traversé lors de sa dernière olympiade, ça montre toute sa force de caractère, rappelle Antoine Valois-Fortier. De revenir comme ça et de remonter sur la plus haute marche des Championnats du monde, je trouve que ça prend une force de caractère phénoménale, donc j’ai beaucoup d’admiration pour elle à ce niveau-là.

Un deuxième titre mondial qui confirme son retour au plus haut niveau, un titre qui a plus de valeur que le premier, remporté en 2019 à Tokyo.

Mon premier titre, je ne pensais pas que je pouvais l’emporter, se souvient-elle. Ça a été comme un petit miracle, mais cette fois, je n'ai pas raté l’occasion, je l'ai saisie. Ce titre n’est pas tombé du ciel, je sens que je l’ai mérité.

Christa Deguchi après sa victoire, félicitée par l'entraîneur Antoine Valois-Fortier Photo : IJF

Enfin de l'or pour Antoine

Christa Deguchi a rappelé très justement que cette médaille d'or, c'était aussi la première d'Antoine Valois-Fortier aux Championnats du monde.

Ça fait un an qu’Antoine est devenu l’entraîneur de l’équipe nationale, rappelle-t-elle. C’est difficile de passer d’athlète à entraîneur, ça n’a pas été facile pour lui. Il nous a beaucoup aidés, pour les réchauffements, pour nous préparer mentalement. Cette médaille d’or, Antoine la mérite. En fait, cette médaille, elle va à toute l’équipe qui m’a aidée.

La Une du site web de l'IJF (en anglais) Photo : IJF

Le site web de la fédération internationale (IJF) a d'ailleurs fait sa une de la première médaille d'or du Québécois.

J’ai couru pendant plusieurs années après cette médaille d’or aux mondiaux et aux Jeux olympiques sans jamais être en mesure d’en rapporter une à la maison, explique le Québécois. Je n’avais jamais vécu une journée en or aux Championnats du monde. J’ai été content d’en faire partie.

« Je suis fier d’être une infime partie de cette médaille d’or. C’est un beau moment pour moi de vivre ça. » — Une citation de Antoine Valois-Fortier

Christa Deguchi ne sait pas exactement de quoi seront faits les prochains mois. Au soir de son titre, elle ne pensait qu'à aller dormir. Et dormir longtemps.