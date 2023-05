Élizabeth Giguère poursuivra sa carrière à Montréal

La Québécoise Élizabeth Giguère est l’une des plus récentes acquisitions de la Force de Montréal, dans la Premier Hockey Federation (PHF).

Giguère était joueuse autonome après une première saison professionnelle avec le Pride de Boston. Elle a signé un contrat d’une saison avec la formation montréalaise.

C’est un honneur, déclare d’entrée Élizabeth Giguère en entrevue avec Radio-Canada Sports. Je suis tellement contente d’avoir l’occasion de jouer plus proche de chez moi. Ça fait six ans que je suis partie de la maison.

Depuis 2017, Giguère jouait aux États-Unis, dont cinq saisons dans la NCAA avec les universités Clarkson et Minnesota-Duluth.

Ce retour à la maison n’était pas une priorité pour la joueuse de 26 ans, mais la Force partait avec une longueur d’avance sur les autres équipes.

On a discuté pendant quelques jours et j’ai réalisé, rapidement, que l’organisation ici est incroyable, raconte Giguère, enthousiaste. Ça fait une semaine que je suis arrivée et je suis vraiment bien traitée.

Dans le communiqué de l’équipe, le président de l’équipe Kevin Raphaël déclarait : Élizabeth est une bougie d'allumage sur la glace et peut devenir le moteur de notre attaque. Je crois que notre structure d'équipe et notre système de jeu lui permettront d'en faire plus cette saison.

Giguère abonde dans le même sens. Je sais que nos entraînements vont toujours être à la même heure, j’aurai accès à un centre d’entraînement. J’ai beaucoup de ressources autour de moi pour m’aider à mieux performer. J’ai besoin de cette structure.

J’ai toujours dit que si je suis heureuse mentalement, je vais jouer mon meilleur hockey, ajoute-t-elle en faisant référence à l’adaptation difficile qu’elle a connue la saison dernière. Je n’ai pas eu une première saison à la hauteur de mon talent.

J’avais beaucoup de stress. Déménager à Boston, commencer une nouvelle vie. Le changement d’aller à l'école chaque jour à juste faire du hockey. Les entraînements étaient tard le soir, il y avait beaucoup d’adaptation.

L’été le plus important de sa carrière

Élizabeth Giguère veut mettre toutes les chances de son côté afin de s’améliorer. Elle l’admet : le prochain été de préparation est le plus important de sa carrière.

Non seulement elle veut connaître une meilleure saison dans la PHF, mais elle veut s’établir au sein de l’équipe canadienne. J’ai touché à l’équipe nationale, maintenant je veux y rester.

En 2022-2023, elle a disputé les sept matchs de la Série de la rivalité, contre les Américaines, avant d’être ignorée pour le Championnat du monde, en avril dernier.

Une déception, mais également une source de motivation pour elle. C’est décevant, c’est certain, mais je veux revenir encore plus fort.

L’expérience avec Équipe Canada a été très enrichissante pour Giguère. J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur ce que je dois faire pour atteindre ce niveau.

D’ailleurs, elle garde un excellent souvenir de ses matchs avec l’équipe canadienne, particulièrement ceux joués au Québec.

C’était spécial de pouvoir jouer devant toute ma famille. Je n’ai pas vraiment joué devant eux depuis très longtemps, ils étaient très heureux d’être là.

Aucun doute, revenir à la maison est une grande source de réjouissance pour Élizabeth Giguère.