Bianca Andreescu et sa mission face aux problèmes de santé mentale

Bianca Andreescu se sent bien. Physiquement, mais aussi mentalement. Éprouvée par les blessures qui l’ont tenue loin du terrain pendant plusieurs mois ces dernières années, l’Ontarienne avoue avoir atteint le fond du baril en 2021, après une déchirure ligamentaire à une cheville. C’est alors que son moral en a pris un coup et que la déprime s’est installée.

Mais ses problèmes avaient commencé bien avant. Il est difficile d’associer une victoire aux Internationaux des États-Unis à une période creuse, mais soudainement, en cette fin d’été 2019, les gens reconnaissaient Andreescu beaucoup plus qu’auparavant. Les projets sur les médias sociaux se sont multipliés, avec tout ce que ça comporte de bon et de mauvais .

Ensuite, les blessures. Puis, la COVID-19. Du 30 octobre 2019 au 8 février 2021, Andreescu n'a pas joué.

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas jusqu’à la fin de 2021 et c’est là que les choses se sont envenimées, raconte-t-elle. C’est à ce moment-là que j’ai pris une pause mentale. Je ne voulais ni entendre parler de tennis ni en regarder. Je me souviens d’avoir envoyé des messages à mes amis et à ma famille pour leur dire de ne pas me parler de tennis.

Avec le recul, c’est plutôt drôle aujourd’hui parce que je suis une personne totalement différente, mais à cette époque, je voulais abandonner parce que je n’aimais plus ce sport. Et c’est en grande partie parce que je ne m’aimais pas en tant que personne. Je me définissais par mes victoires et mes défaites. Je lisais des commentaires négatifs et ça me jouait dans la tête. Ça n’a pas été facile, mais je me sens mieux aujourd’hui.

Soutien maternel

L’athlète de 22 ans est très reconnaissante envers sa mère, qui l’a soutenue dans cette épreuve et qui l’a amenée à travailler sur sa santé mentale, entre autres, en méditant.

Elle a été mon roc, je pouvais lui parler de tout, souligne Andreescu. Au début, je ne voulais pas trop l’inquiéter et j’ai gardé mes pensées pour moi-même. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas garder ça en dedans, et j’ai eu de la chance de l’avoir à mes côtés. Elle me répétait que c’était normal que je ne me sente pas bien. J’en suis reconnaissante parce que je me sentais coupable de ne pas avoir le moral. Je crois que beaucoup de gens se sentent aussi comme ça. Nous avons tous de mauvais jours, de mauvaises semaines ou de mauvais mois, mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel.

Maintenant 31e au monde, celle qui était 4e raquette mondiale en 2019 est fière de s’en être sortie. Elle s’est donné pour mission de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale. Andreescu, qui est ambassadrice du programme Pause mentale de Tennis Canada, a aussi tourné trois vidéos pour la série Real Me, en collaboration avec la WTA et son partenaire, Modern Health. Le premier épisode a été mis en ligne sur YouTube mardi. Andreescu espère ainsi que de nombreuses personnes en retireront une réflexion bénéfique.

« Avant, je pouvais m’enfermer dans ma chambre pendant une journée entière, sans parler à personne, et je ne faisais que pleurer et me répéter des choses négatives à mon sujet. C’était vraiment pénible. Maintenant, j’ai une routine différente. Même si je perds un match, je vais quand même aller souper avec mon équipe. Je parle du match avec mon entraîneur, de ce que je peux améliorer, de mes bons coups afin que je ne rumine pas mes pensées. » — Une citation de Bianca Andreescu

Je dois regarder le côté positif des choses en sachant qu’au bout du compte, ce n’est qu’un sport et que tellement de choses sont plus importantes, comme la santé, avoir de merveilleux parents, un toit au-dessus de ta tête et de la nourriture sur la table. Ça me garde les pieds sur terre. Je médite dans la gratitude tous les matins et tous les soirs et ça me rend de bonne humeur.

Victime de deux ligaments déchirés à la fin mars lors d’un match des huitièmes de finale à Miami, la jeune femme s'est remise sur pied très rapidement, elle qui a disputé un long match de trois heures sans douleur, à Madrid, la semaine dernière.

Je travaille beaucoup mentalement quand je suis blessée, explique la joueuse la mieux classée au Canada. Je fais de la visualisation pour guérir mon pied. Je vois mon pied dans ma tête, les ligaments aussi, j’en ai déchiré deux, alors je les imagine guérir et je me vois bien me sentir sur le terrain en jouant. Je sais que je n’ai pas beaucoup joué, mais je regarde d’anciens matchs et je me visualise dans cette situation. D’une certaine façon, je suis toujours sur le terrain.

Andreescu amorcera le tournoi de Rome vendredi face à la Tchèque Marketa Vondrousova, classée au 70e rang de la WTA. Elle dit être rétablie à presque 100 % et s’attend à un bel été.

Je veux que les gens me regardent en train de m’amuser sur le terrain, conclut-elle. Si j’ai du plaisir, les résultats suivront.

(Avec la collaboration de CBC)