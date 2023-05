Le CF Montréal passe en demi-finales du Championnat canadien

L'attaquant nigérian Chinonso Offor a marqué le but de la victoire à la 39e minute et le CF Montréal a tenu bon pour battre le Toronto FC 2-1 en quart de finale du Championnat canadien mardi.

Ce match avait une grande importance pour nous ce soir , a confié l'entraineur du Toronto FC , Bob Bradley. Se faire éliminer ce soir est une grosse déception pour nous tous. Nous voulions gagner, et devant nos partisans. Nous savons à quel point cela compte pour eux.

Le CF Montréal s'est imposé à Toronto pour se qualifier pour les demi-finales du Championnat canadien. Photo : The Canadian Press / Chris Young

Je pense qu'on a fait une très bonne première demie, et je pense même qu'on peut marquer plus que deux buts , a expliqué pour sa part l'entraîneur du camp montréalais, Hernan Losada, le jour de sa fête. Derrière, on était très solide. Le match était vraiment contrôlé.

Toronto a eu l'occasion d'égaliser à la 85e minute, mais Lorenzo Insigne, qui avait déjà marqué, a envoyé son coup franc de l'extérieur de la surface dans le mur montréalais. Trois minutes plus tard, son compatriote Federico Bernardeschi a manqué le cadre.

Après un début de match tranquille, trois buts ont été marqués juste avant la mi-temps devant les 17 726 spectateurs du BMO Field. Le Bleu-blanc-noir a marqué les deux premiers, profitant d'une mauvaise couverture défensive du Toronto FC.

Des partisans du CF Montréal ont fait le voyage jusqu'à Toronto pour le match. Photo : usa today sports via reuters con / John E. Sokolowski

La série de buts a commencé à la 35e minute, après que le coup franc de Bernardeschi à l'extérieur de la surface du CF Montréal a heurté le mur, puis Montréal a entamé une contre-attaque rapide en envoyant un long ballon dans l'axe à Romell Quioto.

Le gardien torontois Sean Johnson a été le premier à recevoir le ballon mais n'a pas pu le contrôler et Zachary Brault-Guillard, l'un des nombreux joueurs montréalais à la poursuite de son adversaire, a suivi l'action.

Quatre minutes plus tard, Offor marquait d'une tête à bout portant qui passait entre les jambes de Johnson après que Mathieu Choinière l'ait trouvé sur un magnifique centre enroulé.

L'équipe locale a répondu à la 44e minute lorsque le remplaçant Jahkeele Marshall-Rutty a traversé la défense montréalaise et a servi Richie Laryea dans la surface de réparation. Le latéral torontois adresse un centre parfait à Insigne, qui se faufile entre les défenseurs et marque.

Il s'agissait du premier but encaissé par le CF Montréal depuis le 15 avril, lors d'une défaite 1-0 contre D.C. United. Une série de 448 minutes, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes se retrouveront samedi, au stade Saputo, dans le cadre de la MLS. Bien que les deux équipes aient 12 points en championnat, le CF Montréal progresse dans la bonne direction tandis que le Toronto FC n'a pas encore trouvé ses marques.

On se sent bien mentalement actuellement. On approche chaque match avec une bonne attitude et ça s’est reflété dans le match ce soir, a déclaré le gardien Jonathan Sirois. C’était un match spécial à disputer. En grandissant à Montréal, j’ai pu vivre cette rivalité dans les estrades, mais c’est bien différent sur le terrain. On savait que Toronto avait une grande force de frappe offensive, mais on a bien fait pour limiter leurs chances.

Le CF Montréal affrontera la Forge FC de Hamilton en demi-finale à la fin du mois de mai. L'an dernier, les Montréalais avaient vaincu la formation de la Première Ligue canadienne 3-0 grâce à un triplé de Sunusi Ibrahim.