Abus, violences, dopage : la FQSC lance sa campagne de sensibilisation

Geneviève Jeanson témoigne des violences et des abus dont elle a été victime dans sa carrière.

Lyne Bessette aborde, pour la première fois, les troubles alimentaires qui ont marqué sa vie de cycliste.

Antoine Duchesne, lui, parle de résilience en racontant toutes les difficultés (blessures, maladies, opérations) auxquelles il a été confronté au cours des dernières années.

Leurs témoignages seront diffusés dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l’intégrité et sur la sécurité lancée par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).

C’est une première par une fédération québécoise, selon Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide. D’ailleurs, l’organisme a collaboré à cette campagne rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement par l'entremise du Programme Sécurité-Intégrité Québec.

Avec le témoignage de ces athlètes, nous voulons que nos jeunes puissent s’identifier à eux, explique Louis Barbeau, directeur général de la FQSC. Nous cherchons à prévenir et à envoyer le message que c’est possible de s’en sortir quand on est confronté à une problématique.

Ces athlètes sont des modèles importants, renchérit la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. Les jeunes s’identifient à ces athlètes et ça leur permet de valider ou de confirmer ce qu’ils vivent, et se dire, je ne suis pas seul.

C’est clair que, pour les jeunes qui vont visionner ces capsules, il y aura une connexion automatique, ajoute Sylvain Croteau, de Sport’Aide. Les témoignages sont personnalisés aux réalités propres au cyclisme. C’est très percutant et très pertinent.

Cinq grands sujets sont abordés dans cette campagne : les abus et violences, les troubles alimentaires, les commotions cérébrales, le dopage et les modèles sportifs positifs.

Extraits des différentes capsules de la FQSC mettant en vedette Geneviève Jeanson, Lyne Bessette et Antoine Duchesne.

Les athlètes, tous accompagnés d’un spécialiste, se livrent sans filtre dans ces capsules.

Je l’ai toujours bien caché, raconte Lyne Bessette au sujet de ses troubles alimentaires. Ce n’est pas de l’anorexie ou de la boulimie, mais je me pesais tous les jours. Si j’avais pris une livre, j’avais une mauvaise journée. Tu y penses tout le temps. Ça finit par t’envahir.

Je voulais que les gens comprennent que ce ne sont pas seulement les cyclistes, pas seulement les Russes, pas seulement les Américains, que ça pouvait être nos fils et nos filles , témoigne Christiane Ayotte, directrice du laboratoire antidopage du centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’Institut national de la recherche scientifique, dans un extrait de la capsule sur le dopage.

J’ai vécu des choses que je veux que personne ne vive. Si je peux aider à prévenir ça, j’embarque! , a dit Geneviève Jeanson dans son témoignage.

Avec ces capsules, on veut normaliser ces situations, c’est-à-dire envoyer le message que l’athlète n’est pas seul à vivre une telle situation.

On a souvent tendance à se dire :"Ça arrive juste à moi." On a l’impression que tout le monde gagne, que tout le monde est bon et qu’il y a juste toi qui tombe malade, juste toi qui te blesse, mais ce n’est pas vrai. Ça arrive à tout le monde , a déclaré Antoine Duchesne, qui a vécu son lot de blessures et de maladies pendant sa carrière.

Et c’est dire à l’athlète : ce n’est pas grave si tu as des problèmes, on va t’aider à passer par-dessus. C’est dire au jeune : tu n’es pas moins bon parce que tu as un trouble alimentaire. On va le régler , ajoute Lyne Bessette.

Difficile de prendre le recul nécessaire

Tous les intervenants l’admettent : il est difficile de prendre du recul pendant sa carrière d’athlète. Et ce recul devient possible seulement s’il y a une prise de conscience.

Je ne pensais pas que j’avais un problème, j’avais le contrôle. Tu es un athlète, tu es en contrôle, c’est tout. J’espère que ces capsules vont faire réaliser aux jeunes que la situation est peut-être problématique , affirme Bessette.

Et même si l’entourage est bien outillé, l’athlète demeure maître de la situation.

Quand tu es à deux jours de la compétition de ta vie et que tu as eu une commotion, tu vas dire à ton entraîneur : "Non, non, je n’ai pas de symptômes", indique la ministre Charest, ex-patineuse de vitesse sur courte piste et médaillée olympique. Mais il pourrait y avoir des conséquences permanentes à cette décision. Il faut être conscient de l’après-carrière.

Le stress, la peur, l’anxiété de performance : quand tu es un athlète qui veut performer, peu importe ton entourage, tu risques d’être confronté à ces démons , confie Duchesne.

C’est d’apprendre à les accepter, à trouver les outils pour mieux les gérer. Ils ne vont pas disparaître , conclut-il.

Par ces différents témoignages sous forme de capsule, la FQSC veut éduquer les intervenants du milieu pour faire du milieu sportif un milieu sain et sécuritaire , comme le souhaite la ministre Charest.

Les capsules seront diffusées à compter de la semaine prochaine, à raison d’une par semaine.

L’organisme Sport’Aide et la ministre Charest espèrent maintenant que d’autres fédérations provinciales emboîtent le pas.