Leylah Annie Fernandez tombe au premier tour à Rome

Leylah Annie Fernandez a bataillé ferme à son match de premier tour aux Internationaux d'Italie à Rome, mais la Lavalloise s'est finalement inclinée en trois manches 7-6 (7/4), 4-6 et 6-3 face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, 44e au monde.

La Québécoise, 50e au monde, a poussé son adversaire au bris d'égalité de la première manche, qu'elle a finalement perdue 7-4 après 62 minutes de jeu.

Dans cette manche marathon, Fernandez a commis six doubles fautes, des erreurs trop nombreuses pour profiter de son bon taux de 74 % de points remportés avec son premier service.

Fernandez a toutefois rebondi en arrachant la deuxième manche 6-4, améliorant son efficacité à 80 % sur son premier service. La Lavalloise a d'ailleurs réussi quatre as au cours du match, contre huit doubles fautes.

Lors de la manche ultime, Fernandez menait 3-0, mais elle a vu sa rivale renverser la vapeur et s'imposer au terme d'un duel de deux heures et 37 minutes. Sasnovich a profité de cinq balles de bris, convertissant deux d'entre elles, en route vers la victoire 6-3.

Malgré le pointage final, Sasnovich, 29 ans, n'a remporté que six échanges de plus que Fernandez au cours du match. Toutes deux ont subi cinq bris de service durant leur confrontation. Un duel serré dans ce qui était le premier affrontement entre les deux joueuses sur le circuit de la WTA.

Fernandez avait aussi perdu dès le premier tour à sa dernière participation à l'Omnium de Madrid.

Au prochain tour, Sasnovich affrontera la Croate et 21e tête de série Donna Vekic.

Retour gagnant pour Strycova

Plus tôt dans la journée, Barbora Strycova a remporté son premier match depuis son congé de maternité, disposant de Maryna Zanevska 6-1, 3-6, 6-3.

Barbora Strycova. Photo : Reuters / GUGLIELMO MANGIAPANE

La joueuse âgée de 37 ans a effectué un retour sur le circuit de la WTA il y a deux semaines dans le cadre de l'Omnium de Madrid, après une absence de plus de deux ans attribuable à la naissance de son fils, Vincent. Après avoir éliminé Zanevska, Strycova a pris son fils d'un an dans ses bras et elle lui a demandé de saluer papa dans les gradins devant une caméra de télévision.

À Madrid, Strycova s'était inclinée dès le premier tour du tournoi de simple avant d'accéder aux quarts de finale du tournoi de double en compagnie de sa partenaire de jeu Hsieh Su-wei.

Strycova, qui affrontera au prochain tour à Rome la neuvième tête de série Maria Sakkari, prévoit annoncer sa retraite après les Internationaux des États-Unis plus tard cette année.

Par ailleurs, sur la terre battue du Foro Italico, Anna Blinkova est venue de l'arrière pour vaincre Mayar Sherif 2-6, 6-2, 6-3. Sherif venait de se signaler en atteignant les quarts de finale du tournoi madrilène.

Nuria Parrizas Dias a aussi défait Jule Niemeier 4-6, 6-4, 6-2.

L'ancienne finaliste aux Internationaux de France Marketa Vondrousova a défait Kaia Kanepi 6-0, 4-6, 6-2 pour obtenir un rendez-vous avec l'Ontarienne Bianca Andreescu.

Sofia Kenin, Caty McNally, Anett Kontaveit, Wang Xiyu, Linda Noskova, Jasmine Paolini et Lisa Pigato ont également franchi le premier tour.

Du côté masculin, les têtes d'affiche seront sans contredit Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera également à surveiller.

Le volet masculin se mettra en branle à compter de mercredi.

Tout comme à Madrid, Rome misera sur un tableau principal bonifié à 96 joueurs, tant du côté masculin que féminin.

Strycova et Hsieh doivent aussi participer au tournoi de double romain, une compétition qu'elles ont remportée en 2020.