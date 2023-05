Kim Clavel ne veut pas laisser passer sa chance

Pour la première fois, elle montera dans le ring de la Place Bell après une défaite à son duel précédent. Clavel (16-1, 3 K.-O.) veut vite mettre cela derrière elle et aller de l’avant vers une nouvelle conquête d’un titre mondial.

Je ne ressens par de stress supplémentaire à cause de ça. J’ai eu la préparation qu’il fallait pour affronter ça, tant physiquement que mentalement. C’est sûr qu’il y a une pression additionnelle. Tu veux bien faire et bien performer pour écrire la suite de ta carrière. C’est un beau raccourci pour retourner en championnat du monde , a reconnu Clavel en mêlée de presse, mardi midi.

Contre Reyes (9-2, 5 K.-O.), les ceintures WBC Internationale et WBO Intercontinentale des mi-mouches seront à l’enjeu. Chacune s’accompagne d’un statut d’aspirante obligatoire pour le titre mondial WBC que détient Jessica Plata, ou pour un affrontement contre l’Argentine Daniela Bermudez pour le titre vacant de la WBO.

Le promoteur Yvon Michel aurait bien aimé que le titre IBF International soit aussi sur la table, mais une règle de cette organisation ne permet pas à un pugiliste qui a perdu son dernier combat de se battre pour une ceinture.

Clavel affirme du même souffle qu’elle veut se servir de cette pression additionnelle comme source de motivation au lieu de se laisser écraser par elle.

Son entraîneuse, Danielle Bouchard, a insisté en indiquant que le camp d’entraînement tenu entièrement à Montréal a permis de faire, de refaire et de parfaire la Kim nouvelle qui en fera davantage pour gagner . Mais en faire davantage, pour Clavel, ne veut pas dire trop en faire, comme ce fut apparemment le cas en janvier lors de sa seule défaite aux mains de Plata.

« L’équilibre est dans la tête du boxeur. Je suis allée voir Marc Anthony en spectacle. Je suis allée voir un match du Canadien contre Boston. J’ai vu plusieurs humoristes. Chaque fois que j’ai acheté des billets, je suis sortie de là avec le sourire. J’ai ça en moi. Je veux que les gens qui viendront me voir boxer ressortent en se disant qu’ils ont passé une belle soirée. » — Une citation de Kim Clavel

Il a beaucoup été question de défensive durant la préparation de Clavel. Donner des coups tout en en recevant le moins possible. Mieux bouger, esquiver. Une tête, on en a juste une et il faut en prendre soin.

D’ailleurs, Clavel a tenu à préciser que le ring en place sera de 20 pi x 20 pi.

C’est très bon pour aller bouger, pour se promener. Il faut que je m’en serve. S’ils (les officiels) disent que je me bats dans une cabine téléphonique, ils ne me redonneront plus un 20 pieds.

Une rivale bien exercée

En face d’elle, Clavel aura en Reyes une adversaire sans complexe, même si elle a reconnu avoir trouvé le voyage long pour venir jusqu’à Montréal, elle qui n’a livré qu’un seul de ses 11 duels hors des frontières du Mexique.

Ça se passait en octobre dernier, à Carson, en Californie, où elle s’est inclinée par décision unanime devant l’Américaine Gabriela Fundora (11-0, 4 K.-O.) dans un combat pour le titre vacant dans la catégorie supérieure des poids mouches (112 lb).

Les boxeuses Naomi Reyes et Kim Clavel plongées dans leurs pensées durant la conférence de presse tenue au Casino de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Il s’agissait, en plus, d’un premier affrontement après la longue pause de près de deux ans en raison de la COVID. Reyes vient de passer les deux derniers mois à Los Angeles à peaufiner sa préparation.

Quand on lui a demandé si elle avait un message pour Kim Clavel, la Mexicaine n’y est pas allée par quatre chemins.

Je ne suis pas venue pour perdre. Cette victoire a trop d’importance pour moi , a lancé Reyes, qui a admis avoir suivi les deux derniers combats de Clavel contre Plata et Yenesia Gomez.

Groupe Yvon Michel continue de viser le plateau des 2000 billets vendus d’ici vendredi. Pour y parvenir, Evenko offre à présent un spécial 2 pour 1 dans des sections spécifiques.

Quand on lui demande combien de ces 2000 amateurs viendront de la région de Joliette, où elle a travaillé comme infirmière auxiliaire, Clavel laisse paraître un large sourire.

D’après moi, il va y en avoir le quart qui devrait venir de Joliette. Les infirmières, ma famille, il va y avoir beaucoup de monde de mon entourage, c’est certain , a-t-elle conclu en riant.

La ceinture WBO Intercontinemtale des mi-mouches, l'un des deux titres à l'enjeu, vendredi soir, à la Place Bell. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot