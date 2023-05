La quatrième étape à Paret-Peintre, le rose à Leknessund

Il y avait 120 mecs qui rêvaient de faire la même chose aujourd'hui. C'était une journée de rêve, une journée parfaite , a jubilé le grimpeur d'AG2R-Citroën après avoir fait valoir sa pointe de vitesse supérieure pour lever les bras dans un sprint à deux au bout d'une longue ligne droite.

Le Giro était mon grand objectif de l'année, je me suis préparé à fond pour ces trois semaines, a commenté le Français. Aujourd'hui, je voulais être dans l'échappée. C'est magnifique. On est venus pour gagner une étape, donc c'est super pour mon équipe.

Entre Venosa et Lago Laceno, sur 175 km, les deux hommes se sont montrés les plus forts d'une échappée de sept coureurs qui ont résisté au retour du peloton.

Le Canadien Derek Gee (Israel-Premier Tech) a fini 68e, à 11 min 5 s du vainqueur. Il se retrouve maintenant 56e au classement général, avec un retard de 12:20.

Avant l'étape, Remco Evenepoel, désormais 2e au général, à 28 secondes de LeknesSund (DSM), avait clamé urbi et orbi qu'il comptait lâcher la tête du classement général pour ne pas gaspiller trop d'énergie à défendre le maillot rose qu'il compte surtout porter à Rome lors de la dernière étape le 28 mai.

Je ne suis pas triste de ne plus porter le maillot rose. Mercredi, je vais porter le maillot arc-en-ciel et ça me va plus que bien , a commenté le Belge, champion du monde en titre.

Je suis seulement à 20-30 secondes au classement, donc tout va bien. Aujourd'hui, l'étape a été difficile, très nerveuse et à haute vitesse, surtout dans la première partie. Mais l'équipe a fait un travail solide et j'étais à l'aise pendant toute l'étape , a ajouté le Flamand de 23 ans.

En conséquence, ils étaient nombreux à vouloir se glisser dans l'échappée du jour pour lui succéder en rose.

Avec des coureurs chauffés à blanc par la perspective de voir du rose, le début de l'étape a été complètement dingue, avec des attaques à gogo et de nombreuses chutes sur la chaussée rendue glissante par la pluie.

Très actifs dès le kilomètre zéro, Paret-Peintre et Leknessund ont réussi à accrocher le bon wagon qui s'est formé à 90 km du but en compagnie de cinq autres coureurs.

J'en ai un peu mis de partout. Je me suis battu longtemps pour être dans l'échappée, car on savait qu'elle avait de bonnes chances de jouer la victoire , a souligné Paret-Peintre.

Dans la dernière ascension, c'est Leknessund qui a attaqué le premier, mais le Norvégien s'est brûlé les ailes et Paret-Peintre a pu revenir dans le replat des trois derniers kilomètres.

J'ai été patient dans la dernière montée et je pense qu'il s'est un peu fait exploser les jambes. Après je savais que j'étais plus rapide que lui au sprint , a-t-il raconté.

Vainqueur du GP de la Marseillaise en 2021 ainsi que du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en début d'année, Paret-Peintre offre à son équipe AG2R-Citroën sa première victoire en WorldTour en 2023.

Mais il y avait deux hommes heureux mardi puisque Leknessund, jeune grimpeur de 23 ans, endosse pour la première fois le maillot de meneur lors d'un grand Tour.