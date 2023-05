Lionel Messi en Arabie saoudite serait une « affaire conclue »

Le départ du joueur argentin pour le royaume du Golfe est une affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite , a dit cette source sous le couvert de l'anonymat.

Le contrat est exceptionnel. Il est énorme. Nous finalisons encore quelques détails , a-t-elle précisé, sans révéler le nom de l'équipe concernée.

Le père de l'attaquant, Jorge Messi, a toutefois écorné cette version de l'histoire, mardi après-midi.

Rien de verbal, rien de signé, pas d'accord, et il n'y en aura pas tant que la saison ne sera pas terminée , a-t-il assuré sur son compte Instagram, fustigeant des gens qui mentent de manière consciente et délibérée, sans apporter aucune preuve à leurs affirmations .

Sollicité par l'AFP, le PSG s'est de son côté borné à rappeler que le contrat de Messi se termine le 30 juin.

Si le club avait voulu renouveler son contrat, ç'aurait été fait plus tôt , a cependant glissé une autre source au club parisien. Selon cette deuxième source, l'attaquant honorera sa fin de contrat comme prévu et aucune communication officielle du club n'est à attendre.

Arrivé dans la Ville Lumière à l'été 2021, l'ancien no 10 du FC Barcelone s'apprête à quitter le PSG sans avoir répondu aux espoirs immenses des propriétaires qataris et des supporteurs parisiens, déçus par son manque d'investissement et son rendement mesuré.

Les vivats et l'accueil digne d'une vedette de rock ont laissé place à des critiques, voire des sifflets des ultras du Parc des Princes, fâchés par les déconvenues en Ligue des champions liées, selon eux, au recrutement trop bling-bling du club, Messi en tête.

Nouveau chapitre à la rivalité Messi-Ronaldo

Messi retrouverait dans le championnat local Cristiano Ronaldo, qui porte le maillot de l'équipe Al-Nassr FC.

Plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours l'existence d'une offre mirobolante du club d'Al-Hilal, évaluée à 400 millions d'euros par an, pour faire venir Messi et recréer la mythique rivalité avec Cristiano Ronaldo, ancien adversaire dans le championnat espagnol, désormais joueur d'Al-Nassr, club rival d'Al-Hilal.

Les négociations n'ont pas pris autant de temps qu'avec Ronaldo , a indiqué la source saoudienne, en ajoutant que comme pour Cristiano Ronaldo, le montage financier venait du fonds souverain saoudien (PIF).

Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite Photo : Getty Images / Yasser Bakhsh

Du côté d'Al-Hilal, des sources internes affirment à l'AFP n'avoir pas été en contact direct avec le clan Messi.

C'est l'Arabie saoudite qui le fait venir, pas un club en particulier. L'argent vient d'un même endroit : le PIF , précise depuis Riyad la source proche des négociations.

L'Arabie saoudite, comme d'autres pays du Golfe, mise en partie sur les compétitions de sport (formule 1, golf, soccer, etc.) pour diversifier son économie et changer son image de royaume ultra-conservateur.

La monarchie pétrolière a réussi un premier gros coup cet hiver en attirant Ronaldo avec un contrat estimé à 400 millions d'euros jusqu'en juin 2025, ce qui a fait du Portugais le sportif le mieux payé au monde en 2023, selon le classement annuel de Forbes.

Messi est lui déjà sous contrat avec l'office du tourisme saoudien. Son escapade promotionnelle à Riyad la semaine dernière, sans l'autorisation du club, a d'ailleurs terni encore son bilan au PSG, qui l'a écarté le temps d'un match en guise de punition.

Messi ambassadeur

L'Argentin, qui aura 36 ans en juin, est un joueur en fin de carrière, et il ne sera pas là seulement pour le football. Il sera là pour contribuer à l'attrait du royaume , a expliqué la source saoudienne, en soulignant l'ambition du pays d'attirer d'autres grands joueurs ainsi que des jeunes à l'avenir prometteur .

En février, un responsable proche du dossier avait déclaré à l'AFP que l'Arabie saoudite cherchait en parallèle à nouer des partenariats avec Messi pour soutenir sa candidature à l'organisation d'une Coupe du monde. Une candidature commune avec l'Égypte et la Grèce pour 2030 est évoquée depuis plusieurs mois, mais n'a pas été officialisée.

La riche monarchie pétrolière, comme d'autres pays du Golfe, mise en partie sur le sport pour diversifier son économie et changer son image de royaume très conservateur.

L'Arabie saoudite, qui accueille notamment la F1 et finance le circuit de golf LIV, concurrent à la PGA, est accusée par les organisations de défense des droits de la personne de faire du sportwashing , procédé qui permet à un pays d'améliorer sa réputation par l'intermédiaire du sport.

Le pays devrait accueillir dans les années à venir le Championnat asiatique de soccer, les Jeux d'Asie, et même les Jeux d'Asie d'hiver sur de la neige artificielle.