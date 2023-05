Le derby Montréal-Toronto, deux fois plutôt qu’une

Un derby contre Toronto se passe de présentation. Mais lorsqu’une semaine en compte deux, difficile de faire mieux.

Deux derbys consécutifs, c’est excitant pour nos partisans , explique le défenseur du CF Montréal, Joel Waterman. Ce dernier était de la formation lorsque le Toronto FC a servi une cuisante défaite de 4-0 au onze montréalais en demi-finale du Championnat canadien, le 22 juin dernier. Toronto s'est ensuite incliné en finale, en tirs de barrage, contre les Whitecaps de Vancouver.

Waterman, excité à l’idée d’en découdre avec ses rivaux ontariens, assure de ce revers est bien chose du passé.

L’an passé, c’est l’an passé. Ils nous ont battus cette journée-là, mais ça n’a plus d’importance. Ça ne m’a pas effleuré l’esprit, tout comme celui de l’équipe, renchérit le défenseur. C’est une bonne équipe, ce sont de bons joueurs, mais nous formons aussi une bonne équipe et nous sommes prêts à les affronter, peu importe la compétition.

Le match de mardi, contre le Toronto FC, sera le deuxième d’une série de cinq en 15 jours pour le Bleu-blanc-noir. Une séquence éprouvante qui pourrait forcer des rotations au sein du onze partant de l’équipe. L’entraîneur-chef, Hernan Losada, se réjouit du retour au jeu récent de certains piliers, comme ceux de Romell Quioto et Lassi Lappalainen, samedi dernier.

Joel Waterman, qui devra rater le match de samedi, suspendu en raison de son carton jaune décerné face à Orlando, ne semble pas inquiété par la charge de travail des prochains jours.

On veut remporter une coupe, un autre trophée pour cette équipe, et nous prenons ce match très au sérieux, tout comme celui à la maison [samedi prochain], ajoute Waterman. Nous serons prêts, peu importe le nombre de matchs au cours des prochaines semaines. Nous entamerons les matchs avec une bonne formation.

Joel Waterman Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Le week-end dernier, les hommes de Bob Bradley ont subi un troisième revers cette saison contre les meneurs au classement de la MLS, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Une défaite de 2 à 0 qui marquait le retour de Jozy Altidore au BMO Field depuis la fin de son association avec le Toronto FC, en 2021.

Malgré la présence de joueurs de grand talent à Toronto, comme Lorenzo Insigne, limité à un but en cinq matchs cette saison, et Federico Bernardeschi, qui totalise trois buts en 11 départs cette année, l’équipe ne compte que deux victoires en 12 matchs.

Ce sont des joueurs de qualité mondiale, qui ont beaucoup de qualités individuelles, et qui peuvent, en un moment, être décisifs et gagner un match. [Le Toronto FC] cherche encore la bonne dynamique collective, mais c’est une équipe qu’on doit respecter parce que c’est une équipe qui pourrait être plus haut [au classement]

Récolter les fruits

Le gain de samedi, contre Orlando, confirme une transformation dans le jeu du onze montréalais, et appuie l’appel à la patience que le club martèle depuis le coup d’envoi de la saison. Tout n’est pas parfait, mais la formation montréalaise se fait plus convaincante sur la pelouse. Un doute demeure après cette séquence de trois victoires consécutives en MLS. Un scepticisme que s’explique mal l’entraîneur-chef Hernan Losada.

On a gagné contre le Red Bull [de New York], et on a dit qu’ils ne connaissaient pas de bons moments, qui leur manquait leurs meilleurs joueurs, rappelle l’Argentin. Nous avons gagné contre Kansas City, mais ‘’ah, ils sont derniers’’ alors qu’ils ont gagné hier contre la meilleure équipe de l’Ouest, [les Sounders de Seattle, dimanche]. Maintenant, on a gagné contre Orlando, mais nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions… Il y a toujours quelque chose à dire.

Il y a toujours des choses à améliorer, on le sait, mais c’est un équilibre. On a pris beaucoup de buts en début de saison, et maintenant nous n’en prenons pas. Nous sommes efficaces, mais on bloque aussi des buts.

Ariel Lassiter Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

L’arrivée d’Ariel Lassiter et de Bryce Duke, débarqués dans l'échange qui a envoyé Kamal Miller à l’Inter Miami, à la mi-avril, a été un vent de fraîcheur pour la formation montréalaise. Des ajouts qui viennent stabiliser une attaque qui n’avait généré que trois buts en six matchs, tous marqués dans la victoire de 3 à 2 contre l’Union de Philadelphie, au Stade olympique de Montréal, le 18 mars dernier.

L’équipe avait peut-être besoin d’un peu de vie, d’une perspective différente et d’un regard positif sur les événements, parce que lorsque nous sommes arrivés, nous pensions que l’équipe avait toutes les qualités nécessaires pour connaître du succès, pense Lassiter. Maintenant, il faut assembler les pièces, avec les joueurs qui reviennent de blessure, le ballon tourne du bon côté au bon moment. On veut poursuivre et garder cette positivité au sein de l’équipe, et la confiance pour déployer ce qu’on sait faire.

L’ailier costaricain de 28 ans s’est mis en valeur sur le flanc gauche lors du dernier match. Il a effectué plusieurs bonnes remises pour soutenir l’attaque qui a fait mouche à deux reprises. La brigade défensive, parfaitement étanche lors des trois dernières rencontres, profite de la présence de Lassiter, pour qui le jeu défensif n’était pas la principale carte de visite à son arrivée à Montréal.

Il a lui-même avoué qu’il n’excelle pas à cette position, mais il a été fantastique en avant, en couverture à un contre un, en vitesse, les remises de ballon, mais aussi sur le plan défensif, ce qui m’intéresse davantage comme défenseur, a salué Joel Waterman. Il est toujours bien positionné, et il aide notre front défensif. Il est dynamique, il a été bon pour nous jusqu’à présent. J’ignore s’il demeurera sur la gauche, mais je suis fier du travail qu’il abat pour nous.

Hernan Losada a confirmé que le milieu de terrain Matko Miljevic accompagnera l’équipe à Toronto. Ce dernier a été opéré au genou le 16 février dernier après avoir subi une déchirure du ménisque en match préparatoire.