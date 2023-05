Destination Chicago pour Connor Bedard

La LNH tenait lundi soir sa loterie, permettant d'établir l’ordre de sélection des 16 premières équipes au prochain repêchage. Le tirage mettait uniquement en scène les équipes qui ont raté les séries éliminatoires.

Le Canadien de Montréal avait 8,5 % des chances de l'emporter.

Les Blackhawks avaient 11,5% des chances de gagner la loterie mais ont avancé de deux rang pour obtenir le premier choix. Photo : Radio-Canada

On savait que les chances d'avancer étaient minces , a déclaré le directeur général du Canadien, Kent Hughes, par visioconférence. C'est sûr qu'on aurait aimer gagner, mais je suis très confiant qu'on va obtenir un très bon joueur au 5e rang. C'est un groupe talentueux cette année.

« Je ne crois pas qu'il y a un profil de joueur qu'on recherche en particulier. On veut repêcher le joueur qu'on pense le plus talentueux, celui qui aura le plus grand impact pour le Canadien au cours de sa carrière, que ce soit un défenseur, un attaquant ou un gardien. » — Une citation de Kent Hughes

Un autre tirage avait lieu pour déterminer le deuxième rang de sélection. Ce sont les Ducks qui ont remporté cette deuxième loterie. La formation californienne, qui a terminé au 32e et dernier rang du classement de la LNH cette saison, avait les plus grandes chances (25,5 %) d'obtenir le premier choix, contre 11,5 % pour les Blackhawks.

L'ordre du repêchage 2023 de la LNH : Blackhawks de Chicago Ducks d'Anaheim Blue Jackets de Columbus Sharks de San José Canadiens de Montréal Coyotes de l'Arizona Flyers de Philadelphie Capitals de Washington Red Wings de Détroit Blues de Saint-Louis Canucks de Vancouver Coyotes de l'Arizona (des Sénateurs d'Ottawa) Sabres de Buffalo Penguins de Pittsburgh Predators de Nashville Flames de Calgary

Je suis sans mot, et très excité , a quant à lui réagi le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson. Chaque fois que l'on a la chance d'ajouter un talent d'envergure comme Connor Bedard, c'est quelque chose de monumental pour une équipe. C'est un moment emballant pour nos partisans, la ville de Chicago et toute l'organisation des Blackhawks.

Connor Bedard sera selon toute vraisemblance le premier choix au total du prochain repêchage de la LNH. Photo : Getty Images / Leah Hennel

Bedard est considéré comme un prodige par les observateurs. Le capitaine des Pats de Regina a inscrit pas moins de 143 points, dont 90 buts, en seulement 57 rencontres cette saison, dans la Ligue de l'Ouest.

On parle de lui comme la prochaine future grande vedette du circuit Bettman, au même titre que Sidney Crosby ou Connor McDavid.

Lors du dernier Championnat du monde de hockey junior, en décembre, Bedard a conclu le tournoi avec 23 points et 14 mentions d'assistance en 7 matchs, deux nouvelles marques nationales. Sa contribution offensive est également la plus élevée de l’histoire de la compétition, tous pays confondus, pour un joueur âgé de 18 ans ou moins. Il devance ainsi Jaromir Jagr, qui détenait jusque-là ce record avec 18 points (5 buts et 13 passes).

Connor Bedard a remporté l'or avec le Canada au Championnat du monde de hockey junior Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

L'embarras du choix

La position la plus probable où le Canadien pouvait aboutir était le sixième rang, à 44,6 % de chances. Il avait 24,5 % de chances de rester au cinquième rang, tel que déterminé par le classement inversé.

L'attaquant ontarien Adam Fantilli est considéré comme le deuxième meilleur espoir disponible, mais l'écart entre lui et les autres espoirs est moins important que celui entre Bedard et tout le reste.

Le centre suédois Leo Carlsson, l'attaquant américain Will Smith et l'ailier russe Matvei Michkov font aussi partie des meilleurs espoirs disponibles cette année.

Matvei Michkov (à droite) avait inscrit deux buts face au Canada, lors d'un match préparatoire au Championnat du monde de hockey junior, le 23 décembre 2021. Il était alors âgé de 16 ans seulement. Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Toutefois, le climat politique russe, le conflit en Ukraine, et la situation contractuelle de Michkov, engagé avec le SKA Saint-Pétersbourg en KHL jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, font de lui un candidat difficile à évaluer, parole de Hughes.

Questionné à savoir si l'incertitude entourant le jeune joueur pouvait faire peur à l'organisation du Canadien, le directeur général a avoué que la sensation russe venait avec sa part de risques, pour des raisons évidentes , sans écarter complètement la possibilité de le repêcher.

Si on détermine qu'il est beaucoup plus talentueux qu'un autre joueur disponible, on va avoir une décision à prendre. Pour le moment, on a beaucoup de travail à faire sur son dossier, à la fois pour évaluer ses forces et faiblesses comme joueur, mais aussi les risques qui sont associés à lui.

« Si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez choisir entre Michkov et un joueur que vous jugez d'un talent équivalent, peut-être que ces facteurs de risque vont faire pencher la balance. Mais nous ne sommes pas encore rendus là. » — Une citation de Kent Hughes

Le Canadien a obtenu le premier choix l'an dernier, après avoir terminé la campagne au dernier rang du classement général de la LNH. Il a sélectionné l'attaquant Juraj Slafkovsky lors de la séance, qui a eu lieu au Centre Bell.

L'attaquant slovaque Juraj Slafkovsky (au centre) prend la pose avec le directeur général du Canadien Kent Hughes et le vice-président des opérations hockey Jeff Gorton lors du repêchage e la LNH, le 7 juillet 2022. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

C'était la première fois depuis 1980 que le Canadien parlait au premier rang du repêchage de la LNH. Il avait alors choisi Doug Wickenheiser.

Le prochain repêchage aura lieu les 28 et 29 juin prochains à Nashville.