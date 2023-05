Horrible, parce que sa santé est fragile depuis plusieurs semaines.

Frustrant, parce que malgré les mauvaises sensations, elle réussissait à se positionner avec les meilleures, sans obtenir de résultat satisfaisant.

C’était horrible. Je n’étais pas moi-même sur le vélo , admet Simone Boilard, résignée.

La cycliste de Québec a été touchée par un virus en février. Depuis, des bilans sanguins ont révélé que son système immunitaire n’est pas au top .

En mars, j’ai réussi à revenir, à me sentir bien, mais j’ai eu la gastro après une course par étapes, ensuite, après Paris-Roubaix (8 avril), j’ai été touchée par des allergies , raconte l'athlète de 22 ans.

Ces allergies, causées par le virus, selon les médecins, l’affectent grandement depuis quelques semaines. Mon corps produit énormément de toxines (acide lactique), à bas effort, et je souffre d’hyperventilation. Mon système est clairement en mode défense , explique-t-elle.

À la Flèche wallonne (19 avril), c’était ma pire journée de vélo à vie. Dans le départ fictif (où la course n’est pas encore lancée), j’ai failli être larguée. J’avais de la difficulté à suivre , ajoute-t-elle.

Une longue et éprouvante journée s’en est suivie. Et le doute s’est installé quant à sa participation au Tour d’Espagne.

Après une période de repos, les médecins lui ont prescrit un traitement anti-inflammatoire de cinq jours, pendant lesquels elle a roulé très tranquille . Un traitement qui a amélioré son état, suffisamment pour décider de prendre le départ de la Vuelta, une des courses les plus importantes du calendrier.

Le constat a été rapide et cinglant, la condition physique n’était pas revenue. J’ai surfé sur des sensations correctes lors des quatre premières étapes, mais à la 5e, c’était pénible, raconte Boilard. Dès les premiers kilomètres de cette étape, je savais que ça n’allait pas. J’ai décidé de prendre l’échappée.

Une décision surprenante étant donné sa condition. Je déteste être dans une course et juste subir dans le peloton. Au moins, j’essaie d’être attaquante , indique-t-elle avec le sourire en coin.

La décision d’être dans l’échappée s’est vite retournée contre elle. J’étais tellement mal que l’effort de l’échappée m’a épuisée. Dans la montée, c’était horrible, j’ai failli mettre le pied à terre.

Après cette étape, elle a appelé son entraîneur, Pierre Hutsebaut, pour savoir si continuer était une bonne idée. Il l’a encouragée à essayer d’aller jusqu’au bout. Il ne restait que deux étapes.

C’était important pour moi de finir la course , lance-t-elle, après avoir complété les sept étapes, non sans peine.

L’arrivée de la septième et dernière étape était jugée au sommet d’une ascension hors catégorie, Lagos de Covadonga. Un énorme défi pour les cyclistes dans de bonnes conditions.

Quand j’ai vu le campeur de mon équipe, au pied du dernier col, j’avais le goût d’aller le rejoindre , avoue Boilard. Sans le soutien de Gladys Verhulst (FDJ-Suez), une rivale et surtout une bonne amie, elle n’y serait jamais parvenue, selon ses dires.

« Elle m’a attendu au pied du col. Elle m’a motivée. Sans elle, j’aurais terminé dans le campeur. » — Une citation de Simone Boilard, au sujet de Gladys Verhulst

Elle a finalement conclu l’étape en 52e position sur 127 coureuses, à 17 minutes de la gagnante, pour se retrouver au 66e rang du classement général.

État de santé chancelant

Jointe chez elle, à Nice, où elle est rentrée en matinée lundi, Simone Boilard s’est dite fatiguée et inquiète.

C’est pourquoi elle a décidé de déclarer forfait pour le Tour de Bretagne, qui s’élance mardi, même si l’équipe aurait aimé qu’elle y participe. Je dois arrêter de mettre un stress sur mon corps , reconnaît-elle.

Son plan consiste à prendre une semaine de repos complet et à faire un autre bilan médical, afin de cibler le problème et retrouver la forme le plus rapidement possible.